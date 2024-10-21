https://ria.ru/20241021/logistika-1979065222.html
Продвижение к Горняку и Селидово ломает логистику ВСУ, заявил Пушилин
Продвижение к Горняку и Селидово ломает логистику ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.10.2024
Продвижение к Горняку и Селидово ломает логистику ВСУ, заявил Пушилин
Продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:35
2024-10-21T09:35
2024-10-21T09:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Серьезные предпосылки (продвижения – ред.) в направлении Горняка, а после Горняка это, конечно же, Селидово уже. Ну и на самом-то деле, это очень серьезно нарушает уже и ломает логистику противника, потому что там железнодорожная ветка проходит", - сказал он.На прошлой неделе Пушилин заявил, что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово в ходе продвижения на красноармейском (украинское название - покровском) направлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Продвижение к Горняку и Селидово ломает логистику ВСУ, заявил Пушилин
Пушилин: продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в ДНР