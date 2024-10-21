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Продвижение к Горняку и Селидово ломает логистику ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 21.10.2024 (обновлено: 09:37 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/logistika-1979065222.html
Продвижение к Горняку и Селидово ломает логистику ВСУ, заявил Пушилин
Продвижение к Горняку и Селидово ломает логистику ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.10.2024
Продвижение к Горняку и Селидово ломает логистику ВСУ, заявил Пушилин
Продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:35
2024-10-21T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
горняк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Серьезные предпосылки (продвижения – ред.) в направлении Горняка, а после Горняка это, конечно же, Селидово уже. Ну и на самом-то деле, это очень серьезно нарушает уже и ломает логистику противника, потому что там железнодорожная ветка проходит", - сказал он.На прошлой неделе Пушилин заявил, что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово в ходе продвижения на красноармейском (украинское название - покровском) направлении.
https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html
горняк
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в мире, горняк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горняк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Продвижение к Горняку и Селидово ломает логистику ВСУ, заявил Пушилин

Пушилин: продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в ДНР

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Серьезные предпосылки (продвижения – ред.) в направлении Горняка, а после Горняка это, конечно же, Селидово уже. Ну и на самом-то деле, это очень серьезно нарушает уже и ломает логистику противника, потому что там железнодорожная ветка проходит", - сказал он.
На прошлой неделе Пушилин заявил, что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово в ходе продвижения на красноармейском (украинское название - покровском) направлении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорнякДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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