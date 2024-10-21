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В Ливане заявили о гибели четверых сотрудников "скорой" при ударах Израиля
В Ливане заявили о гибели четверых сотрудников "скорой" при ударах Израиля - РИА Новости, 21.10.2024
В Ливане заявили о гибели четверых сотрудников "скорой" при ударах Израиля
Жертвами израильских авиаударов на юге Ливана стали четыре сотрудника скорой помощи, пятеро получили ранения, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:51
2024-10-21T19:51
2024-10-21T19:51
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БЕЙРУТ, 21 окт - РАИ Новости. Жертвами израильских авиаударов на юге Ливана стали четыре сотрудника скорой помощи, пятеро получили ранения, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "В результате израильских авианалетов за последние 24 часа погибли четыре спасателя-медика, пятеро получили ранения", - говорится в заявлении. Согласно отчету ведомства, израильские ВВС атаковали три кареты скорой помощи. "Министерство здравоохранения призывает международное сообщество остановить этот ужасный сериал военных преступлений", - отмечается в заявлении.
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, бейрут
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Бейрут
В Ливане заявили о гибели четверых сотрудников "скорой" при ударах Израиля
Минздрав Ливана: при израильских авиаударах погибли четыре сотрудника "скорой"
БЕЙРУТ, 21 окт - РАИ Новости. Жертвами израильских авиаударов на юге Ливана стали четыре сотрудника скорой помощи, пятеро получили ранения, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"В результате израильских авианалетов за последние 24 часа погибли четыре спасателя-медика, пятеро получили ранения", - говорится в заявлении.
Согласно отчету ведомства, израильские ВВС атаковали три кареты скорой помощи.
"Министерство здравоохранения призывает международное сообщество остановить этот ужасный сериал военных преступлений", - отмечается в заявлении.