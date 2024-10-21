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При авиаударе Израиля по Ливану погибли четыре человека - РИА Новости, 21.10.2024
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18:05 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/livan-1979169459.html
При авиаударе Израиля по Ливану погибли четыре человека
При авиаударе Израиля по Ливану погибли четыре человека - РИА Новости, 21.10.2024
При авиаударе Израиля по Ливану погибли четыре человека
Израильская авиация нанесла удары по поселению Бабилия на юге Ливана, погибли четыре человека, включая двоих детей, сообщается в заявлении центра экстренных... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:05
2024-10-21T18:05
в мире
ливан
израиль
бейрут
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 21 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по поселению Бабилия на юге Ливана, погибли четыре человека, включая двоих детей, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана в понедельник. "В результате авиаудара враждебного Израиля по Бабилии погибли четыре человека, в том числе два ребенка, восемнадцать человек получили ранения", - говорится в заявлении. Ранее центр экстренных ситуаций сообщал о гибели шести человек, включая одного ребенка, в результате израильских ударов по городу Баальбек на востоке Ливана. В ночь на понедельник израильская авиация нанесла 15 ударов по гражданской инфраструктуре в южном пригороде Бейрута. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,4 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241021/izrail-1979066395.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При авиаударе Израиля по Ливану погибли четыре человека

В Ливане четыре человека погибли при авиаударе Израиля по Бабилии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 21 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по поселению Бабилия на юге Ливана, погибли четыре человека, включая двоих детей, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана в понедельник.
"В результате авиаудара враждебного Израиля по Бабилии погибли четыре человека, в том числе два ребенка, восемнадцать человек получили ранения", - говорится в заявлении.
Ранее центр экстренных ситуаций сообщал о гибели шести человек, включая одного ребенка, в результате израильских ударов по городу Баальбек на востоке Ливана.
В ночь на понедельник израильская авиация нанесла 15 ударов по гражданской инфраструктуре в южном пригороде Бейрута.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,4 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Израиль атаковал объекты финансовой инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане
Вчера, 09:40
 
В миреЛиванИзраильБейрутХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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