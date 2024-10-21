https://ria.ru/20241021/livan-1979045896.html

Почти 400 тысяч человек вынужденно переехали из Ливана в Сирию

Почти 400 тысяч человек вынужденно переехали из Ливана в Сирию - РИА Новости, 21.10.2024

Почти 400 тысяч человек вынужденно переехали из Ливана в Сирию

Число переехавших в Сирию из-за военных действий в Ливане достигло почти 400 тысяч, сообщил РИА Новости источник в иммиграционно-паспортном управлении САР. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T01:58

2024-10-21T01:58

2024-10-21T01:58

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

сирия

ливан

в мире

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977536461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c450d78f456dbc93ee7c7fdd8811953e.jpg

ДАМАСК, 21 окт - РИА Новости. Число переехавших в Сирию из-за военных действий в Ливане достигло почти 400 тысяч, сообщил РИА Новости источник в иммиграционно-паспортном управлении САР. "Число прибывших в Сирию из Ливана с начала израильской агрессии против Ливана - с 22 сентября по 18 октября - достигло 395 485 человек, в том числе 124 450 перемещенных лиц - ливанцы, 271 035 сирийцев вернулись в свою страну", - сказал он. При этом министерство здравоохранения Сирии сообщило на своем сайте, что "более 28 тысяч иностранцев в течение 26 дней получили свыше 56 тысяч бесплатных медицинских услуг", которые включают "хирургические и неотложные операции, услуги по психическому и репродуктивному здоровью", а также необходимые вакцины, в том числе для детей и женщин детородного возраста.

https://ria.ru/20241020/tsakhal-1978948702.html

сирия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сирия, ливан, в мире, здоровье - общество