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Почти 400 тысяч человек вынужденно переехали из Ливана в Сирию
Почти 400 тысяч человек вынужденно переехали из Ливана в Сирию - РИА Новости, 21.10.2024
Почти 400 тысяч человек вынужденно переехали из Ливана в Сирию
Число переехавших в Сирию из-за военных действий в Ливане достигло почти 400 тысяч, сообщил РИА Новости источник в иммиграционно-паспортном управлении САР. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T01:58
2024-10-21T01:58
2024-10-21T01:58
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ДАМАСК, 21 окт - РИА Новости. Число переехавших в Сирию из-за военных действий в Ливане достигло почти 400 тысяч, сообщил РИА Новости источник в иммиграционно-паспортном управлении САР. "Число прибывших в Сирию из Ливана с начала израильской агрессии против Ливана - с 22 сентября по 18 октября - достигло 395 485 человек, в том числе 124 450 перемещенных лиц - ливанцы, 271 035 сирийцев вернулись в свою страну", - сказал он. При этом министерство здравоохранения Сирии сообщило на своем сайте, что "более 28 тысяч иностранцев в течение 26 дней получили свыше 56 тысяч бесплатных медицинских услуг", которые включают "хирургические и неотложные операции, услуги по психическому и репродуктивному здоровью", а также необходимые вакцины, в том числе для детей и женщин детородного возраста.
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сирия, ливан, в мире, здоровье - общество
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сирия, Ливан, В мире, Здоровье - Общество
Почти 400 тысяч человек вынужденно переехали из Ливана в Сирию
В результате ударов Израиля по Ливану в Сирию переехали почти 400 тысяч человек
ДАМАСК, 21 окт - РИА Новости. Число переехавших в Сирию из-за военных действий в Ливане достигло почти 400 тысяч, сообщил РИА Новости источник в иммиграционно-паспортном управлении САР.
"Число прибывших в Сирию из Ливана с начала израильской агрессии против Ливана - с 22 сентября по 18 октября - достигло 395 485 человек, в том числе 124 450 перемещенных лиц - ливанцы, 271 035 сирийцев вернулись в свою страну", - сказал он.
При этом министерство здравоохранения Сирии сообщило на своем сайте, что "более 28 тысяч иностранцев в течение 26 дней получили свыше 56 тысяч бесплатных медицинских услуг", которые включают "хирургические и неотложные операции, услуги по психическому и репродуктивному здоровью", а также необходимые вакцины, в том числе для детей и женщин детородного возраста.