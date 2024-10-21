https://ria.ru/20241021/lavrov-1979040704.html

Лавров назвал заявления Байдена о переговорах с Россией по ЯО обманом

Лавров назвал заявления Байдена о переговорах с Россией по ЯО обманом - РИА Новости, 21.10.2024

Лавров назвал заявления Байдена о переговорах с Россией по ЯО обманом

Заявления президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией о сокращении ядерного оружия без предварительных условий — это все от... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:20

2024-10-21T00:20

2024-10-21T01:26

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией о сокращении ядерного оружия без предварительных условий — это все от лукавого, обман, заявил в интервью сайту "АиФ" глава МИД Сергей Лавров."Это все от лукавого. Призыв разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий — обман. Что значит "без предварительных условий"? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России "стратегического поражения" на поле боя", — сказал министр. Исходя из слов Байдена, Россия должна принять условия США и сесть за стол переговоров по ядерным вооружениям, не требуя при этом от Вашингтона отказа от текущей политики в отношении Москвы, отметил Лавров.Теперь американцы предлагают то же и КНДР, указал министр. Он подчеркнул, что переговоры о контроле над вооружениями должны вестись на основе взаимного уважения и отказа от курса на войну."Когда же тебе говорят, мол, давай начнем переговоры без всяких условий, но у меня цель тебя уничтожить на поле боя, — разве это умно? Думаю, что нет", — заявил Лавров. Задолго до украинских событий Россия предлагала Штатам вести такой разговор, отметил министр. Он напомнил о том, что когда ядерная "пятерка" вела стратегический диалог, США хотели, чтобы и КНР вступила в переговоры об ограничении своих вооружений. "Китай по понятным причинам отказался это сделать, поскольку его потенциал пока еще не сопоставим ни с американским, ни с нашим. Тем более что мы с Китаем не состоим ни в каком военном союзе и не связаны обязательствами, какими связаны члены НАТО", — отметил министр.Альянс – это союз трех ядерных держав (США, Франции, Британии), указал Лавров.Поэтому, отметил глава МИД, Россия предлагала вести переговоры с учетом совокупного ядерного потенциала этих трех стран, однако США отвечали отказом."Цель продвигаемых США переговоров — самореклама для обработки общественного мнения идею ограничения вооружений между Россией и США, не трогая запасы Парижа и Лондона и неразрывно связанные со стратегической стабильностью вопросы неядерных вооружений, по которым НАТО нас существенно превосходит", — пояснил Лавров.Он подчеркнул, что вести диалог нужно с учетом всех факторов, а не придерживаясь "красивых лозунгов", за которыми стоит желание добиться односторонних преимуществ.Ранее Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя заявления Вашингтона, отметил, что речь идет о попытке одурачить мировое большинство, заинтересованное в стратегической стабильности и переговорах.

https://ria.ru/20240920/lavrov-1973915577.html

https://ria.ru/20241019/lavrov-1978869930.html

https://ria.ru/20241014/kreml-1977943302.html

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россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

сша, россия, китай, сергей лавров, джо байден, нато, в мире