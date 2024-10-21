https://ria.ru/20241021/lavrov-1979040412.html

В России следят за предвыборной гонкой США, заявил Лавров

В России следят за предвыборной гонкой США, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2024

В России следят за предвыборной гонкой США, заявил Лавров

Россия следит за предвыборной борьбой в США и пока не видит признаков того, что Москва и Вашингтон вернутся к равноправному разговору после выборов, заявил... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:07

2024-10-21T00:07

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия следит за предвыборной борьбой в США и пока не видит признаков того, что Москва и Вашингтон вернутся к равноправному разговору после выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С другой стороны, мы готовы работать с любой администрацией, которую в конечном итоге выберет американский народ, но только в том случае, если такой разговор будет взаимоуважительным и равноправным и будет строиться на том, чтобы слушать и слышать друг друга. Пока следим за предвыборной борьбой в США и на данный момент не наблюдаем признаков того, что мы к такому разговору вернемся", - сказал он в интервью сайту "АиФ".Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп и его вице-президент говорят о том, что нужно возобновлять диалог, чтобы решить "одну проблему за 24 часа, другую - за 72", указал Лавров."Мы поймем, о чем будет идти речь, только тогда, когда новая администрация официально приступит к своим обязанностям и сформулирует свою позицию. Повторю, что никогда не уходили от диалога и не мы его прервали. Важно, что продолжает работать посольство России в США. Американцы создают сложности для функционирования нашей дипломатической миссии в Вашингтоне, и мы вынуждены отвечать взаимностью. Диалог составляет суть дипломатии. Мы к нему готовы на условиях, которые соответствуют предназначению дипломатии", - подчеркнул министр.Отвечая на вопрос, кто для России хуже - Дональд Трамп или Камала Харрис, Лавров заявил, что Москва будет ждать волеизъявления американского народа.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241019/lavrov-1978869930.html

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россия, сша, москва, сергей лавров, дональд трамп, камала харрис, в мире