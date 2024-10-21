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США продолжат сдерживать Россию после выборов президента, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2024
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00:04 21.10.2024 (обновлено: 00:22 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/lavrov-1979040319.html
США продолжат сдерживать Россию после выборов президента, заявил Лавров
США продолжат сдерживать Россию после выборов президента, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2024
США продолжат сдерживать Россию после выборов президента, заявил Лавров
Надо готовиться к тому, что действия по сдерживанию развития России продолжатся при любой администрации после президентских выборов в США, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:04
2024-10-21T00:22
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Надо готовиться к тому, что действия по сдерживанию развития России продолжатся при любой администрации после президентских выборов в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Возвращаясь к вопросу о том, кто из кандидатов или партий США нам более предпочтителен, могу лишь сказать, что надо готовиться к тому, что наступление на наши интересы, действия по сдерживанию нашего развития продолжатся при любой администрации", - сказал министр в интервью сайту "АиФ"."Американцы любую международную проблему, любого своего международного собеседника рассматривают, прежде всего, с точки зрения недопустимости (как у них записано в доктринальных документах) того, чтобы кто-либо на этой планете стал сильнее, чем Соединенные Штаты. Понятно, что это утопия. Если посмотреть за эволюцией вклада валового внутреннего продукта различных стран в мировой ВВП, доля Соединенных Штатов неуклонно снижается, а Китая, Индии, БРИКС в целом неуклонно растет. Уже где-то на 5 процентных пунктов превышает совокупные ВВП стран "Группы семи", - отметил он.США не хотят отдавать бразды правления, которые у них были после Второй мировой войны через Бреттон-Вудские институты, через роль, отведенную в международной валютной системе доллару, даже после того, как была отменена система свободного обмена доллара на золото, заявил министр. По словам Лаврова, ведущая позиция доллара поддерживается во многом искусственно."Если судить по статистике, объему ВВП, другим показателям, которые определяют долю голосов стран-участниц МВФ, то Соединенные Штаты (если бы эта статистика отражалась в реальных решениях) давно утратили бы право вето на решения, которые применяются советом директоров Фонда. Они тормозят эту реформу, за которую выступает БРИКС, так же, как они тормозят и реформу ВТО, где американцами долгие годы заблокирована работа органа по урегулированию споров", - сказал он."Все это отражает главную цель американского правящего класса - не допустить того, чтобы кто-то подорвал их доминирование. Эта цель иллюзорная. Исторический процесс объективно идет в другом направлении, и с этим придется считаться", - резюмировал министр.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241021/lavrov-1979040412.html
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россия, сша, сергей лавров, камала харрис, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), мвф, брикс, китай, цены на нефть
Россия, США, Сергей Лавров, Камала Харрис, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), МВФ, БРИКС, Китай, Цены на нефть
США продолжат сдерживать Россию после выборов президента, заявил Лавров

Россия будет работать с любым руководством США при условии равноправного диалога

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Надо готовиться к тому, что действия по сдерживанию развития России продолжатся при любой администрации после президентских выборов в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Возвращаясь к вопросу о том, кто из кандидатов или партий США нам более предпочтителен, могу лишь сказать, что надо готовиться к тому, что наступление на наши интересы, действия по сдерживанию нашего развития продолжатся при любой администрации", - сказал министр в интервью сайту "АиФ".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В России следят за предвыборной гонкой США, заявил Лавров
00:07
"Американцы любую международную проблему, любого своего международного собеседника рассматривают, прежде всего, с точки зрения недопустимости (как у них записано в доктринальных документах) того, чтобы кто-либо на этой планете стал сильнее, чем Соединенные Штаты. Понятно, что это утопия. Если посмотреть за эволюцией вклада валового внутреннего продукта различных стран в мировой ВВП, доля Соединенных Штатов неуклонно снижается, а Китая, Индии, БРИКС в целом неуклонно растет. Уже где-то на 5 процентных пунктов превышает совокупные ВВП стран "Группы семи", - отметил он.
США не хотят отдавать бразды правления, которые у них были после Второй мировой войны через Бреттон-Вудские институты, через роль, отведенную в международной валютной системе доллару, даже после того, как была отменена система свободного обмена доллара на золото, заявил министр. По словам Лаврова, ведущая позиция доллара поддерживается во многом искусственно.
"Если судить по статистике, объему ВВП, другим показателям, которые определяют долю голосов стран-участниц МВФ, то Соединенные Штаты (если бы эта статистика отражалась в реальных решениях) давно утратили бы право вето на решения, которые применяются советом директоров Фонда. Они тормозят эту реформу, за которую выступает БРИКС, так же, как они тормозят и реформу ВТО, где американцами долгие годы заблокирована работа органа по урегулированию споров", - сказал он.
"Все это отражает главную цель американского правящего класса - не допустить того, чтобы кто-то подорвал их доминирование. Эта цель иллюзорная. Исторический процесс объективно идет в другом направлении, и с этим придется считаться", - резюмировал министр.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Лавров прокомментировал слова Байдена о переговорах по ядерному оружию
19 октября, 10:26
 
РоссияСШАСергей ЛавровКамала ХаррисДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)МВФБРИКСКитайЦены на нефть
 
 
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