https://ria.ru/20241021/kvadrober-1979101061.html
В Москве взяли на контроль ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной
В Москве взяли на контроль ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной - РИА Новости, 21.10.2024
В Москве взяли на контроль ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль случай жительницы столицы, которая вместе с... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:46
2024-10-21T12:46
2024-10-21T12:46
ольга ярославская
общество
происшествия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль случай жительницы столицы, которая вместе с дочкой-квадробером пошла в кальянную. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором в одной из московских кальянных заметили посетительницу с дочкой-квадробером. Девочка на поводке и в маске кошки мяукала, ползала и пыталась играть со посетителями заведения и персоналом. Ее мама в это время спокойно наслаждалась вечером. "Да, слежу-слежу, работаем", - сказала Ярославская, отвечая на вопрос, следит ли она за ситуацией с девочкой-квадробером. Она добавила, что сейчас ждет информацию от силовых ведомств по данному вопросу.
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ольга ярославская, общество, происшествия
Ольга Ярославская, Общество, Происшествия
В Москве взяли на контроль ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной
Ярославская взяла на контроль ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль случай жительницы столицы, которая вместе с дочкой-квадробером пошла в кальянную.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором в одной из московских кальянных заметили посетительницу с дочкой-квадробером. Девочка на поводке и в маске кошки мяукала, ползала и пыталась играть со посетителями заведения и персоналом. Ее мама в это время спокойно наслаждалась вечером.
"Да, слежу-слежу, работаем", - сказала Ярославская, отвечая на вопрос, следит ли она за ситуацией с девочкой-квадробером.
Она добавила, что сейчас ждет информацию от силовых ведомств по данному вопросу.