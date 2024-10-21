https://ria.ru/20241021/kvadrober-1979101061.html

В Москве взяли на контроль ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной

В Москве взяли на контроль ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной - РИА Новости, 21.10.2024

В Москве взяли на контроль ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль случай жительницы столицы, которая вместе с... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:46

2024-10-21T12:46

2024-10-21T12:46

ольга ярославская

общество

происшествия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль случай жительницы столицы, которая вместе с дочкой-квадробером пошла в кальянную. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором в одной из московских кальянных заметили посетительницу с дочкой-квадробером. Девочка на поводке и в маске кошки мяукала, ползала и пыталась играть со посетителями заведения и персоналом. Ее мама в это время спокойно наслаждалась вечером. "Да, слежу-слежу, работаем", - сказала Ярославская, отвечая на вопрос, следит ли она за ситуацией с девочкой-квадробером. Она добавила, что сейчас ждет информацию от силовых ведомств по данному вопросу.

https://ria.ru/20241018/krasnojarsk-1978681501.html

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2024

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ольга ярославская, общество, происшествия