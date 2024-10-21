https://ria.ru/20241021/kursk-1979087655.html
Энергоблок №4 на Курской АЭС ввели в работу
Энергоблок №4 на Курской АЭС ввели в работу - РИА Новости, 21.10.2024
Энергоблок №4 на Курской АЭС ввели в работу
Энергоблок №4 Курской АЭС вновь введен в работу после планового ремонта, сообщил концерн "Росэнергоатом". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:35
2024-10-21T11:35
2024-10-21T11:42
курская аэс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Энергоблок №4 Курской АЭС вновь введен в работу после планового ремонта, сообщил концерн "Росэнергоатом"."На Курской АЭС успешно завершился плановый ремонт энергоблока №4, и теперь он снова вырабатывает электроэнергию в полном объёме", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Росэнергоатома".Отмечается, что ремонт прошёл быстрее запланированного срока – 52 дня вместо 59."Это стало возможным благодаря слаженной работе более 2 тысяч специалистов станции и подрядных организаций", - поясняет концерн.В сообщении отмечается, что модернизированы важные системы реактора, заменены детали, улучшены показатели надёжности оборудования."Всё это позволяет обеспечить безопасную и стабильную работу станции", - подчеркивает "Росэнергоатом".
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курская аэс, росэнергоатом
Курская АЭС, Росэнергоатом
Энергоблок №4 на Курской АЭС ввели в работу
Энергоблок №4 на Курской АЭС ввели в работу после планового ремонта
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Энергоблок №4 Курской АЭС вновь введен в работу после планового ремонта, сообщил концерн "Росэнергоатом".
"На Курской АЭС успешно завершился плановый ремонт энергоблока №4, и теперь он снова вырабатывает электроэнергию в полном объёме", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Росэнергоатома".
Отмечается, что ремонт прошёл быстрее запланированного срока – 52 дня вместо 59.
"Это стало возможным благодаря слаженной работе более 2 тысяч специалистов станции и подрядных организаций", - поясняет концерн.
В сообщении отмечается, что модернизированы важные системы реактора, заменены детали, улучшены показатели надёжности оборудования.
"Всё это позволяет обеспечить безопасную и стабильную работу станции", - подчеркивает "Росэнергоатом".