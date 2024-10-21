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Жители Курской области отказались от предложения ВСУ вывезти их на Украину - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:24 21.10.2024 (обновлено: 16:41 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/kursk-1979053432.html
Жители Курской области отказались от предложения ВСУ вывезти их на Украину
Жители Курской области отказались от предложения ВСУ вывезти их на Украину - РИА Новости, 21.10.2024
Жители Курской области отказались от предложения ВСУ вывезти их на Украину
Украинские военные после нападения ВСУ на Курскую область предлагали жителям оккупированных сел вывезти их на Украину, но они отказались от переезда, рассказала РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T06:24
2024-10-21T16:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 окт — РИА Новости. Украинские военные после нападения ВСУ на Курскую область предлагали жителям оккупированных сел вывезти их на Украину, но они отказались от переезда, рассказала РИА Новости жительница Курской области Галина Белоусова."Вот лично к нам приезжали из комендатуры. Заместитель начальника военной комендатуры разговаривал. Предлагали эвакуироваться в сторону Украины или в сторону России. Ну, попросили меня составить списки. Я составила списки все. Люди записались сначала на эвакуацию, но в сторону Украины никто не согласился", — сообщила Белоусова.Как рассказала местная жительница, люди в ее деревне не доверяли украинским военным, тем более сообщалось, что людей насильно вывозят в сторону Украины и дальнейшая их судьба оставалась неизвестной."Все отказались. &lt;...&gt; Мы понимали, что нас же не выпустят в сторону России никак. А в сторону Украины люди не согласились ехать, поэтому все там остались", — рассказала Белоусова. Местная жительница находилась на территориях, которые оккупировали украинские военные, с 5 августа по 16 октября. Вывезти людей из зоны боевых действий смогли после стремительного продвижения группировки "Север". Военнослужащие оказали жителям все необходимую помощь на месте, а затем их эвакуировали в тыл. ВС России продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Любимовки, Свердликово, Малой Локни, Нового Пути и Плехово.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже около 25 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241021/minoborony-1979050878.html
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россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Жители Курской области отказались от предложения ВСУ вывезти их на Украину

Жительница Курской области рассказала о предложении ВСУ вывезти их на Украину

© ГВСУ СК РоссииПоследствия атаки со стороны ВСУ по жилому дому в Курской области
Последствия атаки со стороны ВСУ по жилому дому в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© ГВСУ СК России
Последствия атаки со стороны ВСУ по жилому дому в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 окт — РИА Новости. Украинские военные после нападения ВСУ на Курскую область предлагали жителям оккупированных сел вывезти их на Украину, но они отказались от переезда, рассказала РИА Новости жительница Курской области Галина Белоусова.
"Вот лично к нам приезжали из комендатуры. Заместитель начальника военной комендатуры разговаривал. Предлагали эвакуироваться в сторону Украины или в сторону России. Ну, попросили меня составить списки. Я составила списки все. Люди записались сначала на эвакуацию, но в сторону Украины никто не согласился", — сообщила Белоусова.
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Как рассказала местная жительница, люди в ее деревне не доверяли украинским военным, тем более сообщалось, что людей насильно вывозят в сторону Украины и дальнейшая их судьба оставалась неизвестной.
"Все отказались. <...> Мы понимали, что нас же не выпустят в сторону России никак. А в сторону Украины люди не согласились ехать, поэтому все там остались", — рассказала Белоусова.
Местная жительница находилась на территориях, которые оккупировали украинские военные, с 5 августа по 16 октября. Вывезти людей из зоны боевых действий смогли после стремительного продвижения группировки "Север". Военнослужащие оказали жителям все необходимую помощь на месте, а затем их эвакуировали в тыл.
ВС России продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Любимовки, Свердликово, Малой Локни, Нового Пути и Плехово.
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Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже около 25 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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