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На купянском участке артиллеристы "Запада" уничтожили технику и группу ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
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На купянском участке артиллеристы "Запада" уничтожили технику и группу ВСУ
На купянском участке артиллеристы "Запада" уничтожили технику и группу ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
На купянском участке артиллеристы "Запада" уничтожили технику и группу ВСУ
Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T05:12
2024-10-21T05:12
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведчиками группировки войск "Запад" на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены замаскированная бронетехника и укрытия с личным составом ВСУ в лесополосе", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. "Артиллерийские расчеты огнем из 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили все выявленные цели первыми же попаданиями", - добавили в оборонном ведомстве.
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космос - риа наука, в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
На купянском участке артиллеристы "Запада" уничтожили технику и группу ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили ВСУ на купянском участке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Разведчиками группировки войск "Запад" на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены замаскированная бронетехника и укрытия с личным составом ВСУ в лесополосе", - сообщили в МО РФ.
По данным ведомства, координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.
"Артиллерийские расчеты огнем из 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили все выявленные цели первыми же попаданиями", - добавили в оборонном ведомстве.
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