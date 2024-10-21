https://ria.ru/20241021/kupyansk-1979051080.html
На купянском участке артиллеристы "Запада" уничтожили технику и группу ВСУ
На купянском участке артиллеристы "Запада" уничтожили технику и группу ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
На купянском участке артиллеристы "Запада" уничтожили технику и группу ВСУ
Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T05:12
2024-10-21T05:12
2024-10-21T05:12
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
в мире
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952055976_0:247:3183:2037_1920x0_80_0_0_d7158f5d33971a0e2adf1cef2eff1e06.jpg
ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведчиками группировки войск "Запад" на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены замаскированная бронетехника и укрытия с личным составом ВСУ в лесополосе", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. "Артиллерийские расчеты огнем из 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили все выявленные цели первыми же попаданиями", - добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20241021/minoborony-1979050661.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952055976_454:0:3183:2047_1920x0_80_0_0_d566883c7e8246cb0decda5c8777c05f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
На купянском участке артиллеристы "Запада" уничтожили технику и группу ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили ВСУ на купянском участке
ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Разведчиками группировки войск "Запад" на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены замаскированная бронетехника и укрытия с личным составом ВСУ в лесополосе", - сообщили в МО РФ.
По данным ведомства, координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.
"Артиллерийские расчеты огнем из 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили все выявленные цели первыми же попаданиями", - добавили в оборонном ведомстве.