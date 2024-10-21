https://ria.ru/20241021/kupyansk-1979051080.html

На купянском участке артиллеристы "Запада" уничтожили технику и группу ВСУ

На купянском участке артиллеристы "Запада" уничтожили технику и группу ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024

На купянском участке артиллеристы "Запада" уничтожили технику и группу ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T05:12

2024-10-21T05:12

2024-10-21T05:12

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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведчиками группировки войск "Запад" на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены замаскированная бронетехника и укрытия с личным составом ВСУ в лесополосе", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. "Артиллерийские расчеты огнем из 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили все выявленные цели первыми же попаданиями", - добавили в оборонном ведомстве.

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космос - риа наука, в мире, россия, вооруженные силы украины