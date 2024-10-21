https://ria.ru/20241021/kreml-1979109375.html

Путин и президент ОАЭ обсудили торговлю и энергетику

Путин и президент ОАЭ обсудили торговлю и энергетику - РИА Новости, 21.10.2024

Путин и президент ОАЭ обсудили торговлю и энергетику

Владимир Путин обсудил в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном товарооборот между странами и сотрудничество в сфере энергетики. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:35

2024-10-21T13:35

2024-10-21T14:36

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин обсудил в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном товарооборот между странами и сотрудничество в сфере энергетики.В начале встречи российский лидер отметил, что взаимодействие Москвы и Абу-Даби на международной арене важно для вопросов глобального характера."Мы активно взаимодействуем в международных организациях, одна из которых собирается на саммит в Казани буквально завтра, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как Организация Объединенных Наций", — подчеркнул Путин.Он указал на важность взаимодействия между странами в культурной и гуманитарной сферах, а также в области образования.В свою очередь, президент ОАЭ заявил, что высоко ценит взаимоотношения с российским коллегой как на личном, так и на рабочем уровне. Он добавил, что его страна готова приложить усилия к еще большему увеличению товарооборота, который возрос с 2018 года."Эти отношения качественно развиваются, особенно в сфере экономики и торговли, энергетики и в других направлениях", — сказал Нахайян.Он отметил, что еще в 2018 году товарооборот между странами, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 миллиарда долларов, а уже в 2023-м этот показатель превысил 11 миллиардов.Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также коснулся темы обмена пленными между Москвой и Киевом, подчеркнув, что его страна продолжит содействовать в этом вопросе и готова приложить дополнительные усилия для урегулирования кризисных ситуаций.Помимо этого, президент отметил вклад России в отправке эмиратского космонавта в космос."Хазза Аль-Мансури стал первым эмиратским космонавтом на МКС, он добрался туда на российском космическом корабле", — подчеркнул Нахайян.Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух лидеров в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Они обсудили развитие двусторонних экономических отношений, глава российского государства отметил рост туристических обменов между странами. Кроме того, стороны коснулись региональных вопросов, в частности, темы украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке. Аль Нахайян в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.

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Начало переговоров Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Переговоры Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном начались в Кремле 2024-10-21T13:35 true PT0M31S

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россия, оаэ, ближний восток, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году