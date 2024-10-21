https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html

Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит

Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит - РИА Новости, 21.10.2024

Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит

Банк России опубликовал в своем Telegram-канале инструкцию для россиян, на чье имя мошенники оформили кредит. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:35

2024-10-21T15:35

2024-10-21T19:28

центральный банк рф (цб рф)

происшествия

общество

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Банк России опубликовал в своем Telegram-канале инструкцию для россиян, на чье имя мошенники оформили кредит."Если в кредитной истории обнаружился договор, который вы не оформляли, важно действовать быстро", — говорится в сообщении.ЦБ рекомендует запросить кредитную историю через "Госуслуги" и определить бюро, в котором она хранится. Такая информация дается в Центральном каталоге кредитных историй (ЦКИИ). В случае если доступа к аккаунту на портале нет, соответствующую информацию можно запросить через сайт Банка России.Выяснив место хранения кредитной истории, необходимо запросить выписку в бюро. В случае обнаружения кредита или займа, оформленного мошенниками, нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию (МФО) с соответствующим заявлением и попросить провести внутреннее расследование, а также обратиться в полицию. Талон-уведомление из полиции необходимо отправить в выдавший кредит банк или МФО.Согласно закону, финансовая организация обязана дать ответ в течение 15 дней.

https://ria.ru/20241021/platezhki-1979127075.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), происшествия, общество