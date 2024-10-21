https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит - РИА Новости, 21.10.2024
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
Банк России опубликовал в своем Telegram-канале инструкцию для россиян, на чье имя мошенники оформили кредит. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:35
2024-10-21T15:35
2024-10-21T19:28
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Банк России опубликовал в своем Telegram-канале инструкцию для россиян, на чье имя мошенники оформили кредит."Если в кредитной истории обнаружился договор, который вы не оформляли, важно действовать быстро", — говорится в сообщении.ЦБ рекомендует запросить кредитную историю через "Госуслуги" и определить бюро, в котором она хранится. Такая информация дается в Центральном каталоге кредитных историй (ЦКИИ). В случае если доступа к аккаунту на портале нет, соответствующую информацию можно запросить через сайт Банка России.Выяснив место хранения кредитной истории, необходимо запросить выписку в бюро. В случае обнаружения кредита или займа, оформленного мошенниками, нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию (МФО) с соответствующим заявлением и попросить провести внутреннее расследование, а также обратиться в полицию. Талон-уведомление из полиции необходимо отправить в выдавший кредит банк или МФО.Согласно закону, финансовая организация обязана дать ответ в течение 15 дней.
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центральный банк рф (цб рф), происшествия, общество
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Происшествия, Общество
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
ЦБ объяснил порядок оспаривания кредита, взятого мошенниками через "Госуслуги"
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Банк России опубликовал в своем Telegram-канале инструкцию
для россиян, на чье имя мошенники оформили кредит.
"Если в кредитной истории обнаружился договор, который вы не оформляли, важно действовать быстро", — говорится в сообщении.
ЦБ рекомендует запросить кредитную историю через "Госуслуги" и определить бюро, в котором она хранится. Такая информация дается в Центральном каталоге кредитных историй (ЦКИИ). В случае если доступа к аккаунту на портале нет, соответствующую информацию можно запросить через сайт Банка России.
Выяснив место хранения кредитной истории, необходимо запросить выписку в бюро. В случае обнаружения кредита или займа, оформленного мошенниками, нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию (МФО) с соответствующим заявлением и попросить провести внутреннее расследование, а также обратиться в полицию. Талон-уведомление из полиции необходимо отправить в выдавший кредит банк или МФО.
Согласно закону, финансовая организация обязана дать ответ в течение 15 дней.