https://ria.ru/20241021/krasnoyarsk-1979107208.html

Новая школа №161 Красноярска во второй четверти примет первых учеников

Новая школа №161 Красноярска во второй четверти примет первых учеников - РИА Новости, 21.10.2024

Новая школа №161 Красноярска во второй четверти примет первых учеников

Новая школа №161 в микрорайоне Метростроитель Красноярска во второй четверти примет первых учеников, сообщает управление пресс-службы губернатора и... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:23

2024-10-21T13:23

2024-10-21T13:23

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КЕМЕРОВО, 21 окт – РИА Новости. Новая школа №161 в микрорайоне Метростроитель Красноярска во второй четверти примет первых учеников, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона. Новую школу посетил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Вместе с главой города Владиславом Логиновым и министром образования региона Светланой Маковской он осмотрел классы, актовый, читальный и спортивный залы, пищеблок и медицинские кабинеты. Уточняется, что средняя школа №161 построена в рамках реализации нацпроекта "Образование". "Вторую четверть учебного года здесь начнут 400 учеников с 1-го по 8-й класс. Идут последние приготовления к организации учебного процесса – доукомплектование классов и залов. В целом школа рассчитана на 1280 ребят", – говорится в релизе. Отмечается, что для проведения занятий здесь созданы комфортные современные условия. Кабинеты оборудованы интерактивными досками, проекторами, ноутбуками, принтерами, лингафонным оборудованием. Михаил Котюков оценил условия для проведения уроков труда. Для мальчиков в классах установлены станки для слесарного и столярного дела. Для девочек оборудован кабинет домоводства, кройки и шитья. В читальный зал и книгохранилище вскоре доставят книги и учебные пособия. В актовый зал – современную акустическую систему, проектор и экран. На территории школы есть физкультурно-спортивная зона, с футбольным полем, универсальной игровой зоной, площадкой для занятий легкой атлетикой и гимнастикой. В рамках внеурочной и досуговой деятельности будут работать секции волейбола, баскетбола, футбола, настольного тенниса, тхэквондо, каратэ, греко-римской борьбы, дзюдо. "Мы очень готовимся к этому радостному событию, все ждут открытия – и ученики, и учителя, и родители. Педагогический состав формируем, но большая часть учителей уже набрана, у нас будет работать много молодых преподавателей. И я считаю, что для них начинать свою педагогическую деятельность в таких прекрасных условиях с новым коллективом – это идеальный старт для профессионального роста", – приводятся в сообщении слова директора школы Дмитрия Чеменева. Особое внимание губернатор уделил осмотру пищеблока и медицинского пункта школы, оценил удобство коридоров и классов для маломобильных ребят, поинтересовался готовностью к работе системы безопасности, наружного и внутреннего видеонаблюдения. Уточняется, что первый учебный день 161-й школы начнется 11 ноября с торжественной линейки, на которой ученики и педагоги школы познакомятся друг с другом. Приоритетным направлением деятельности новой образовательной организации станет инженерно-техническая профильная и предпрофильная подготовка будущих кадров для реального сектора экономики города и края, а именно транспортного комплекса. Ведется работа по заключению соглашений с Красноярской железной дорогой – филиалом ОАО "РЖД" и Дирекцией по строительству метротрамвая. Перспективой такого сотрудничества станет открытие корпоративных классов под брендом работодателей.

https://ria.ru/20241018/krasnoyarsk-1978501103.html

https://ria.ru/20241015/krasnojarsk-1978112212.html

https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html

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