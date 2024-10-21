Краснов заявил о недопустимости политизации международных организаций
Генпрокурор Краснов: недопустимо политизировать международные организации
© Фото : ГенпрокуратураГенеральный прокурор России Игорь Краснов
© Фото : Генпрокуратура
Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на первом саммите прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро акцентировал внимание на недопустимости политизации международных организаций и двусторонних отношений, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Рио-де-Жанейро открылся первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20). В Бразилию приехали делегации из России, Китая, Индии, Сингапура, Чили, Аргентины, Австралии, Евросоюза, Норвегии, Египта, Анголы, Северной Ирландии, Нигерии, Великобритании, США, ОАЭ, Южной Африки, Саудовской Аравии, Франции и Испании.
"Трансграничная преступность, как известно, не имеет национальности, и борьба с ней относится к глобальным интересам. Поэтому считаю важным подчеркнуть недопустимость политизации деятельности международных организаций и двусторонних отношений в вопросах правовой помощи по уголовным делам, выдачи преступников", - сказал Краснов на заседании саммита.
Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.
По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".