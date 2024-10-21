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Краснов заявил о недопустимости политизации международных организаций - РИА Новости, 21.10.2024
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19:10 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/krasnov-1979183297.html
Краснов заявил о недопустимости политизации международных организаций
Краснов заявил о недопустимости политизации международных организаций - РИА Новости, 21.10.2024
Краснов заявил о недопустимости политизации международных организаций
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на первом саммите прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро акцентировал внимание на недопустимости политизации... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:10
2024-10-21T19:10
в мире
рио-де-жанейро (город)
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россия
игорь краснов
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на первом саммите прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро акцентировал внимание на недопустимости политизации международных организаций и двусторонних отношений, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник в Рио-де-Жанейро открылся первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20). В Бразилию приехали делегации из России, Китая, Индии, Сингапура, Чили, Аргентины, Австралии, Евросоюза, Норвегии, Египта, Анголы, Северной Ирландии, Нигерии, Великобритании, США, ОАЭ, Южной Африки, Саудовской Аравии, Франции и Испании. "Трансграничная преступность, как известно, не имеет национальности, и борьба с ней относится к глобальным интересам. Поэтому считаю важным подчеркнуть недопустимость политизации деятельности международных организаций и двусторонних отношений в вопросах правовой помощи по уголовным делам, выдачи преступников", - сказал Краснов на заседании саммита. Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
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в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия, россия, игорь краснов, большая двадцатка
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Россия, Игорь Краснов, Большая двадцатка
Краснов заявил о недопустимости политизации международных организаций

Генпрокурор Краснов: недопустимо политизировать международные организации

© Фото : ГенпрокуратураГенеральный прокурор России Игорь Краснов
Генеральный прокурор России Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Генпрокуратура
Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на первом саммите прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро акцентировал внимание на недопустимости политизации международных организаций и двусторонних отношений, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Рио-де-Жанейро открылся первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20). В Бразилию приехали делегации из России, Китая, Индии, Сингапура, Чили, Аргентины, Австралии, Евросоюза, Норвегии, Египта, Анголы, Северной Ирландии, Нигерии, Великобритании, США, ОАЭ, Южной Африки, Саудовской Аравии, Франции и Испании.
"Трансграничная преступность, как известно, не имеет национальности, и борьба с ней относится к глобальным интересам. Поэтому считаю важным подчеркнуть недопустимость политизации деятельности международных организаций и двусторонних отношений в вопросах правовой помощи по уголовным делам, выдачи преступников", - сказал Краснов на заседании саммита.
Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.
По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
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