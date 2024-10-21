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Ковальчук призвал ограничить иностранцам доступ к российским биоколлекциям - РИА Новости, 21.10.2024
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Наука
 
14:54 21.10.2024 (обновлено: 15:35 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/kovalchuk-1979126844.html
Ковальчук призвал ограничить иностранцам доступ к российским биоколлекциям
Ковальчук призвал ограничить иностранцам доступ к российским биоколлекциям - РИА Новости, 21.10.2024
Ковальчук призвал ограничить иностранцам доступ к российским биоколлекциям
Свободный доступ иностранных компаний к биологическим коллекциям России должен быть ограничен, заявил президент Национального исследовательского центра... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:54
2024-10-21T15:35
россия
михаил ковальчук
курчатовский институт
наука
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Свободный доступ иностранных компаний к биологическим коллекциям России должен быть ограничен, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на пленарной сессии "Биоэкономика" Курчатовского геномного форума. "Ограничение к ним свободного доступа иностранным компаниям является ключевой частью национальной безопасности", — сказал он.По словам Ковальчука, такого биоразнообразия, которое есть в России, нет нигде в мире. В качестве примера он привел коллекцию семян Вавилова из Института растениеводства.
https://ria.ru/20240923/institut-1974245649.html
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россия, михаил ковальчук, курчатовский институт
Россия, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Наука
Ковальчук призвал ограничить иностранцам доступ к российским биоколлекциям

Ковальчук: доступ иностранных компаний к биоколлекциям РФ должен быть ограничен

© АГН "Москва" / Сергей КиселевПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Свободный доступ иностранных компаний к биологическим коллекциям России должен быть ограничен, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на пленарной сессии "Биоэкономика" Курчатовского геномного форума.
«
"Ограничение к ним свободного доступа иностранным компаниям является ключевой частью национальной безопасности", — сказал он.
По словам Ковальчука, такого биоразнообразия, которое есть в России, нет нигде в мире. В качестве примера он привел коллекцию семян Вавилова из Института растениеводства.
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