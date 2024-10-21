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Упитанный пермский кот Крошик похудел на несколько килограммов
Упитанный пермский кот Крошик похудел на несколько килограммов - РИА Новости, 21.10.2024
Упитанный пермский кот Крошик похудел на несколько килограммов
Упитанный пермский кот Крошик, который еще около трех месяцев назад весил 17 килограммов, уже сумел сбросить почти три кило, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:05
2024-10-21T09:05
2024-10-21T12:24
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ПЕРМЬ, 21 окт — РИА Новости. Упитанный пермский кот Крошик, который еще около трех месяцев назад весил 17 килограммов, уже сумел сбросить почти три кило, сообщается в Telegram-канале реабилитационного центра DogМas, который занимается восстановлением здоровья кошек и собак."Двадцать седьмого августа — 17,00 (килограммов); 13 сентября — 15,9; 23 сентября — 15,00; 7 октября — 14,8; 21 октября — 14,20. Все не зря", — говорится в публикации.Крошику примерно 14 лет, для кошек это достаточно солидный возраст. Животное нашли волонтеры в конце августа в подвале больницы в Перми и отправили на лечение в реабилитационный центр. Вес животного изначально составлял 17 килограммов. Из-за большого живота кот не мог нормально передвигаться и постоянно лежал. В анамнезе специалисты указали, что питомец не встает на тазовые конечности, и поставили диагноз "ожирение". Животному прописали диету и физические упражнения, то есть процесс похудения кота базируется на сокращении количества потребляемой энергии и увеличении активности. В результате примерно с середины октября Крошик стал достаточно активно ходить по помещению, запрыгивать на пуфики и диван. Также представители приюта "Матроскин" сообщали, что питомец начал играть.
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общество, пермь
Хорошие новости, Общество, Пермь
Упитанный пермский кот Крошик похудел на несколько килограммов
Упитанный пермский кот Крошик сбросил почти три килограмма
ПЕРМЬ, 21 окт — РИА Новости.
Упитанный пермский кот Крошик, который еще около трех месяцев назад весил 17 килограммов, уже сумел сбросить почти три кило, сообщается в Telegram-канале
реабилитационного центра DogМas, который занимается восстановлением здоровья кошек и собак.
"Двадцать седьмого августа — 17,00 (килограммов); 13 сентября — 15,9; 23 сентября — 15,00; 7 октября — 14,8; 21 октября — 14,20. Все не зря", — говорится в публикации.
Крошику примерно 14 лет, для кошек это достаточно солидный возраст. Животное нашли волонтеры в конце августа в подвале больницы в Перми
и отправили на лечение в реабилитационный центр.
Вес животного изначально составлял 17 килограммов. Из-за большого живота кот не мог нормально передвигаться и постоянно лежал. В анамнезе специалисты указали, что питомец не встает на тазовые конечности, и поставили диагноз "ожирение". Животному прописали диету и физические упражнения, то есть процесс похудения кота базируется на сокращении количества потребляемой энергии и увеличении активности.
В результате примерно с середины октября Крошик стал достаточно активно ходить по помещению, запрыгивать на пуфики и диван. Также представители приюта "Матроскин" сообщали, что питомец начал играть.