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Глава ОАЭ отметил вклад России в отправке эмиратского космонавта в космос - РИА Новости, 21.10.2024
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14:12 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/kosmos-1979118150.html
Глава ОАЭ отметил вклад России в отправке эмиратского космонавта в космос
Глава ОАЭ отметил вклад России в отправке эмиратского космонавта в космос - РИА Новости, 21.10.2024
Глава ОАЭ отметил вклад России в отправке эмиратского космонавта в космос
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил вклад РФ в отправке эмиратского космонавта в космос. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:12
2024-10-21T14:12
россия
оаэ
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
космос - риа наука
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил вклад РФ в отправке эмиратского космонавта в космос. "Россия внесла свой большой вклад в достижение мечты шейха Зайда, который основал ОАЭ, а эта мечта заключалась в том, чтобы отправить эмиратского космонавта в космос. Хазза Аль-Мансури стал первым эмиратским космонавтом на МКС, он добрался туда на российском космическом корабле", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2019 году Хазза Аль-Мансури стал первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов.
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россия, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, космос - риа наука
Россия, ОАЭ, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин, Космос - РИА Наука
Глава ОАЭ отметил вклад России в отправке эмиратского космонавта в космос

Президент ОАЭ: Россия внесла вклад в отправку эмиратского космонавта в космос

© Аккаунт Burj Khalifa в TwitterИзображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури появилось на башне Бурдж аль-Халифа
Изображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури появилось на башне Бурдж аль-Халифа - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Аккаунт Burj Khalifa в Twitter
Изображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури появилось на башне Бурдж аль-Халифа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил вклад РФ в отправке эмиратского космонавта в космос.
"Россия внесла свой большой вклад в достижение мечты шейха Зайда, который основал ОАЭ, а эта мечта заключалась в том, чтобы отправить эмиратского космонавта в космос. Хазза Аль-Мансури стал первым эмиратским космонавтом на МКС, он добрался туда на российском космическом корабле", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
В 2019 году Хазза Аль-Мансури стал первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов.
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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