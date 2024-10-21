https://ria.ru/20241021/kosmos-1979118150.html

Глава ОАЭ отметил вклад России в отправке эмиратского космонавта в космос

Глава ОАЭ отметил вклад России в отправке эмиратского космонавта в космос - РИА Новости, 21.10.2024

Глава ОАЭ отметил вклад России в отправке эмиратского космонавта в космос

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил вклад РФ в отправке эмиратского космонавта в космос. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:12

2024-10-21T14:12

2024-10-21T14:12

россия

оаэ

мухаммед бен заид аль нахайян

владимир путин

космос - риа наука

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил вклад РФ в отправке эмиратского космонавта в космос. "Россия внесла свой большой вклад в достижение мечты шейха Зайда, который основал ОАЭ, а эта мечта заключалась в том, чтобы отправить эмиратского космонавта в космос. Хазза Аль-Мансури стал первым эмиратским космонавтом на МКС, он добрался туда на российском космическом корабле", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2019 году Хазза Аль-Мансури стал первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов.

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россия, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, космос - риа наука