США отказываются вводить запрет на милитаризацию в космосе, заявил Лавров
Лавров: США отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что американцы ранее стали обвинять Россию в том, что она якобы планирует вывести ядерное оружие в космос, и "протащили" в СБ ООН резолюцию, запрещающую это делать.
"Мы сказали им, что в Договоре о космосе 1967 года, членами которого являются все ядерные страны, записано, что никакое оружие массового уничтожения не выводится в космическое пространство. Это юридическое обязательство. Когда американцы решили его зачем-то еще раз повторить, мы поинтересовались насчет неядерных вооружений и почему бы не дополнить Договор о космосе инициативой, которую продвигают Россия и КНР, и не заключить еще один договор о предотвращении гонки любых вооружений в космическом пространстве", - сказал министр в интервью сайту "АиФ".
"Единственный, кто блокирует это, - США. Когда они предложили в резолюции подтвердить, что нельзя выводить ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения в космос, это означало их желание получить разрешение выводить туда обычное вооружение. Они отказываются ввести запрет на любую милитаризацию в космосе. Такие у нас партнеры. Мы их давно знаем. Уже привыкли", - подчеркнул Лавров.
Ранее Москва наложила вето в СБ ООН на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения (ОМУ) в космосе. Как отмечалось в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии, Россия поступила так в том числе потому, что Совбез не включил в текст резолюции поправку Москвы и Пекина, предусматривающую "включение в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида (а не только ОМУ), обеспечения гарантированного неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и с их использованием в космосе, из космоса или в отношении космоса, а также о важности скорейшей разработки соответствующего международного юридически обязывающего инструмента".
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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