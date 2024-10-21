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США отказываются вводить запрет на милитаризацию в космосе, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2024
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00:25 21.10.2024 (обновлено: 00:30 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/kosmos-1979041333.html
США отказываются вводить запрет на милитаризацию в космосе, заявил Лавров
США отказываются вводить запрет на милитаризацию в космосе, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2024
США отказываются вводить запрет на милитаризацию в космосе, заявил Лавров
США отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:25
2024-10-21T00:30
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров напомнил, что американцы ранее стали обвинять Россию в том, что она якобы планирует вывести ядерное оружие в космос, и "протащили" в СБ ООН резолюцию, запрещающую это делать. "Мы сказали им, что в Договоре о космосе 1967 года, членами которого являются все ядерные страны, записано, что никакое оружие массового уничтожения не выводится в космическое пространство. Это юридическое обязательство. Когда американцы решили его зачем-то еще раз повторить, мы поинтересовались насчет неядерных вооружений и почему бы не дополнить Договор о космосе инициативой, которую продвигают Россия и КНР, и не заключить еще один договор о предотвращении гонки любых вооружений в космическом пространстве", - сказал министр в интервью сайту "АиФ". "Единственный, кто блокирует это, - США. Когда они предложили в резолюции подтвердить, что нельзя выводить ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения в космос, это означало их желание получить разрешение выводить туда обычное вооружение. Они отказываются ввести запрет на любую милитаризацию в космосе. Такие у нас партнеры. Мы их давно знаем. Уже привыкли", - подчеркнул Лавров. Ранее Москва наложила вето в СБ ООН на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения (ОМУ) в космосе. Как отмечалось в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии, Россия поступила так в том числе потому, что Совбез не включил в текст резолюции поправку Москвы и Пекина, предусматривающую "включение в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида (а не только ОМУ), обеспечения гарантированного неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и с их использованием в космосе, из космоса или в отношении космоса, а также о важности скорейшей разработки соответствующего международного юридически обязывающего инструмента". В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240424/rezolyutsiya-1942159829.html
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россия, сша, китай, сергей лавров, оон, в мире
Россия, США, Китай, Сергей Лавров, ООН, В мире
США отказываются вводить запрет на милитаризацию в космосе, заявил Лавров

Лавров: США отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что американцы ранее стали обвинять Россию в том, что она якобы планирует вывести ядерное оружие в космос, и "протащили" в СБ ООН резолюцию, запрещающую это делать.
Голосование СБ ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США по ядерному оружию в космосе
24 апреля, 22:30
"Мы сказали им, что в Договоре о космосе 1967 года, членами которого являются все ядерные страны, записано, что никакое оружие массового уничтожения не выводится в космическое пространство. Это юридическое обязательство. Когда американцы решили его зачем-то еще раз повторить, мы поинтересовались насчет неядерных вооружений и почему бы не дополнить Договор о космосе инициативой, которую продвигают Россия и КНР, и не заключить еще один договор о предотвращении гонки любых вооружений в космическом пространстве", - сказал министр в интервью сайту "АиФ".
"Единственный, кто блокирует это, - США. Когда они предложили в резолюции подтвердить, что нельзя выводить ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения в космос, это означало их желание получить разрешение выводить туда обычное вооружение. Они отказываются ввести запрет на любую милитаризацию в космосе. Такие у нас партнеры. Мы их давно знаем. Уже привыкли", - подчеркнул Лавров.
Ранее Москва наложила вето в СБ ООН на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения (ОМУ) в космосе. Как отмечалось в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии, Россия поступила так в том числе потому, что Совбез не включил в текст резолюции поправку Москвы и Пекина, предусматривающую "включение в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида (а не только ОМУ), обеспечения гарантированного неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и с их использованием в космосе, из космоса или в отношении космоса, а также о важности скорейшей разработки соответствующего международного юридически обязывающего инструмента".
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
СБ ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США
24 апреля, 22:36
 
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