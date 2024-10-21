https://ria.ru/20241021/kosmos-1979041333.html

США отказываются вводить запрет на милитаризацию в космосе, заявил Лавров

США отказываются вводить запрет на милитаризацию в космосе, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2024

США отказываются вводить запрет на милитаризацию в космосе, заявил Лавров

США отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:25

2024-10-21T00:25

2024-10-21T00:30

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров напомнил, что американцы ранее стали обвинять Россию в том, что она якобы планирует вывести ядерное оружие в космос, и "протащили" в СБ ООН резолюцию, запрещающую это делать. "Мы сказали им, что в Договоре о космосе 1967 года, членами которого являются все ядерные страны, записано, что никакое оружие массового уничтожения не выводится в космическое пространство. Это юридическое обязательство. Когда американцы решили его зачем-то еще раз повторить, мы поинтересовались насчет неядерных вооружений и почему бы не дополнить Договор о космосе инициативой, которую продвигают Россия и КНР, и не заключить еще один договор о предотвращении гонки любых вооружений в космическом пространстве", - сказал министр в интервью сайту "АиФ". "Единственный, кто блокирует это, - США. Когда они предложили в резолюции подтвердить, что нельзя выводить ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения в космос, это означало их желание получить разрешение выводить туда обычное вооружение. Они отказываются ввести запрет на любую милитаризацию в космосе. Такие у нас партнеры. Мы их давно знаем. Уже привыкли", - подчеркнул Лавров. Ранее Москва наложила вето в СБ ООН на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения (ОМУ) в космосе. Как отмечалось в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии, Россия поступила так в том числе потому, что Совбез не включил в текст резолюции поправку Москвы и Пекина, предусматривающую "включение в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида (а не только ОМУ), обеспечения гарантированного неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и с их использованием в космосе, из космоса или в отношении космоса, а также о важности скорейшей разработки соответствующего международного юридически обязывающего инструмента". В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20240424/rezolyutsiya-1942159829.html

https://ria.ru/20240424/popravka-1942160325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, сша, китай, сергей лавров, оон, в мире