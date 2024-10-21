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В России отреагировали на приглашение посла в МИД Южной Кореи - РИА Новости, 21.10.2024
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10:39 21.10.2024 (обновлено: 10:51 21.10.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20241021/koreya-1979078620.html
В России отреагировали на приглашение посла в МИД Южной Кореи
В России отреагировали на приглашение посла в МИД Южной Кореи - РИА Новости, 21.10.2024
В России отреагировали на приглашение посла в МИД Южной Кореи
Сотрудничество между Россией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи, заявили в посольстве РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:39
2024-10-21T10:51
россия
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 21 окт – РИА Новости. Сотрудничество между Россией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи, заявили в посольстве РФ в Республике Корея."Сотрудничество между Российской Федерацией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея", - сообщили в посольстве.Ранее сообщалось, что МИД Южной Кореи вызвал российского посла, чтобы выразить сожаление в связи с якобы отправкой Северной Кореей своих солдат для помощи России в украинском конфликте.Как сообщили в посольстве, беседа состоялась с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном."В ходе беседы Ким Хон Гюн изложил позицию правительства РК по вопросу "переброски северокорейских военнослужащих на территорию России для дальнейшего участия в боевых действиях на Украине", - сообщило посольство.Как сообщил МИД Южной Кореи, Ким Хон Гюн назвал "тесное военное сотрудничество" между Россией и Северной Кореей "серьезной угрозой безопасности" не только для Южной Кореи, но и для международного сообщества, а также нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и Устава ООН. Он "настоятельно призвал" к немедленному выводу якобы отправленных северокорейских войск и прекращению соответствующего сотрудничества, которое "решительно осудил".Дипломат "строго предупредил", что в ответ на действия, "угрожающие ключевым интересам безопасности" Южной Кореи, страна будет сотрудничать с международным сообществом, используя все возможные средства.Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
https://ria.ru/20241019/kndr-1978849872.html
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россия, южная корея, в мире, оон, владимир путин
Россия, Южная Корея, В мире, ООН, Владимир Путин
В России отреагировали на приглашение посла в МИД Южной Кореи

Посольство РФ: сотрудничество с КНДР не направлено против Южной Кореи

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 21 окт – РИА Новости. Сотрудничество между Россией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи, заявили в посольстве РФ в Республике Корея.
"Сотрудничество между Российской Федерацией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея", - сообщили в посольстве.
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КНДР ответит ударом в случае повторного вторжения военных средств Сеула
19 октября, 03:21
Ранее сообщалось, что МИД Южной Кореи вызвал российского посла, чтобы выразить сожаление в связи с якобы отправкой Северной Кореей своих солдат для помощи России в украинском конфликте.
Как сообщили в посольстве, беседа состоялась с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном.
"В ходе беседы Ким Хон Гюн изложил позицию правительства РК по вопросу "переброски северокорейских военнослужащих на территорию России для дальнейшего участия в боевых действиях на Украине", - сообщило посольство.
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Медведев назвал решение о военной помощи России и КНДР неслучайным
18 октября, 17:03
Как сообщил МИД Южной Кореи, Ким Хон Гюн назвал "тесное военное сотрудничество" между Россией и Северной Кореей "серьезной угрозой безопасности" не только для Южной Кореи, но и для международного сообщества, а также нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и Устава ООН. Он "настоятельно призвал" к немедленному выводу якобы отправленных северокорейских войск и прекращению соответствующего сотрудничества, которое "решительно осудил".
Дипломат "строго предупредил", что в ответ на действия, "угрожающие ключевым интересам безопасности" Южной Кореи, страна будет сотрудничать с международным сообществом, используя все возможные средства.
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
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В КНДР подтвердили разрыв сухопутного сообщения с Южной Кореей
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