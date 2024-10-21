https://ria.ru/20241021/koreya-1979078620.html

В России отреагировали на приглашение посла в МИД Южной Кореи

В России отреагировали на приглашение посла в МИД Южной Кореи - РИА Новости, 21.10.2024

В России отреагировали на приглашение посла в МИД Южной Кореи

Сотрудничество между Россией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи, заявили в посольстве РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:39

2024-10-21T10:39

2024-10-21T10:51

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СЕУЛ, 21 окт – РИА Новости. Сотрудничество между Россией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи, заявили в посольстве РФ в Республике Корея."Сотрудничество между Российской Федерацией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея", - сообщили в посольстве.Ранее сообщалось, что МИД Южной Кореи вызвал российского посла, чтобы выразить сожаление в связи с якобы отправкой Северной Кореей своих солдат для помощи России в украинском конфликте.Как сообщили в посольстве, беседа состоялась с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном."В ходе беседы Ким Хон Гюн изложил позицию правительства РК по вопросу "переброски северокорейских военнослужащих на территорию России для дальнейшего участия в боевых действиях на Украине", - сообщило посольство.Как сообщил МИД Южной Кореи, Ким Хон Гюн назвал "тесное военное сотрудничество" между Россией и Северной Кореей "серьезной угрозой безопасности" не только для Южной Кореи, но и для международного сообщества, а также нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и Устава ООН. Он "настоятельно призвал" к немедленному выводу якобы отправленных северокорейских войск и прекращению соответствующего сотрудничества, которое "решительно осудил".Дипломат "строго предупредил", что в ответ на действия, "угрожающие ключевым интересам безопасности" Южной Кореи, страна будет сотрудничать с международным сообществом, используя все возможные средства.Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".

https://ria.ru/20241019/kndr-1978849872.html

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россия, южная корея, в мире, оон, владимир путин