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"Удвоить ставки". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/konflikt-1979178505.html
"Удвоить ставки". В США неожиданно высказались об Украине
"Удвоить ставки". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 21.10.2024
"Удвоить ставки". В США неожиданно высказались об Украине
США должны задействовать все свои возможности в украинском конфликте или прекратить поддержку ВСУ и бросить ресурсы на Ближний Восток, заявил бывший... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:47
2024-10-21T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ближний восток
вооруженные силы украины
сша
ллойд остин
россия
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. США должны задействовать все свои возможности в украинском конфликте или прекратить поддержку ВСУ и бросить ресурсы на Ближний Восток, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Kalibrated."США говорят о прекращении поддержки Украины, потому что у них нет другого выхода из-за острой нехватки ресурсов. Им нужно принять решение: удвоить ставки и задействовать все ради победы в этом конфликте или прекратить снабжать ВСУ и сделать упор на Ближний Восток или Тихоокеанский регион", — заявил он.Ранее министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о выделении пакета военных поставок Украине на 400 миллионов долларов. По данным СМИ, в новый пакет помощи, помимо всего прочего, войдут боеприпасы для HIMARS; 155 мм и 105 мм артиллерийские боеприпасы; снаряды для минометов различных калибров; противотанковые системы Javelin и AT-4; бронетранспортеры M113; спутниковое коммуникационное оборудование; стрелковое оружие и боеприпасы.В понедельник Пентагон опубликовал заявление о визите Остина на Украину. В публикации на сайте ведомства уточнялось, что Остин встретится с руководством Украины и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала, что глава Пентагона в ходе визита на Украину не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТОв конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241021/politika-1979158532.html
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украина
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в мире, украина, ближний восток, вооруженные силы украины, сша, ллойд остин, россия, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ближний Восток, Вооруженные силы Украины, США, Ллойд Остин, Россия, НАТО, Министерство обороны США
"Удвоить ставки". В США неожиданно высказались об Украине

Экс-морпех Берлетик: США должны удвоить ставку на ВСУ или прекратить поддержку

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. США должны задействовать все свои возможности в украинском конфликте или прекратить поддержку ВСУ и бросить ресурсы на Ближний Восток, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Kalibrated.
"США говорят о прекращении поддержки Украины, потому что у них нет другого выхода из-за острой нехватки ресурсов. Им нужно принять решение: удвоить ставки и задействовать все ради победы в этом конфликте или прекратить снабжать ВСУ и сделать упор на Ближний Восток или Тихоокеанский регион", — заявил он.
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Ранее министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о выделении пакета военных поставок Украине на 400 миллионов долларов. По данным СМИ, в новый пакет помощи, помимо всего прочего, войдут боеприпасы для HIMARS; 155 мм и 105 мм артиллерийские боеприпасы; снаряды для минометов различных калибров; противотанковые системы Javelin и AT-4; бронетранспортеры M113; спутниковое коммуникационное оборудование; стрелковое оружие и боеприпасы.
В понедельник Пентагон опубликовал заявление о визите Остина на Украину. В публикации на сайте ведомства уточнялось, что Остин встретится с руководством Украины и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала, что глава Пентагона в ходе визита на Украину не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТОв конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБлижний ВостокВооруженные силы УкраиныСШАЛлойд ОстинРоссияНАТОМинистерство обороны США
 
 
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