https://ria.ru/20241021/konflikt-1979178505.html

"Удвоить ставки". В США неожиданно высказались об Украине

"Удвоить ставки". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 21.10.2024

"Удвоить ставки". В США неожиданно высказались об Украине

США должны задействовать все свои возможности в украинском конфликте или прекратить поддержку ВСУ и бросить ресурсы на Ближний Восток, заявил бывший... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:47

2024-10-21T18:47

2024-10-21T18:47

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. США должны задействовать все свои возможности в украинском конфликте или прекратить поддержку ВСУ и бросить ресурсы на Ближний Восток, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Kalibrated."США говорят о прекращении поддержки Украины, потому что у них нет другого выхода из-за острой нехватки ресурсов. Им нужно принять решение: удвоить ставки и задействовать все ради победы в этом конфликте или прекратить снабжать ВСУ и сделать упор на Ближний Восток или Тихоокеанский регион", — заявил он.Ранее министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о выделении пакета военных поставок Украине на 400 миллионов долларов. По данным СМИ, в новый пакет помощи, помимо всего прочего, войдут боеприпасы для HIMARS; 155 мм и 105 мм артиллерийские боеприпасы; снаряды для минометов различных калибров; противотанковые системы Javelin и AT-4; бронетранспортеры M113; спутниковое коммуникационное оборудование; стрелковое оружие и боеприпасы.В понедельник Пентагон опубликовал заявление о визите Остина на Украину. В публикации на сайте ведомства уточнялось, что Остин встретится с руководством Украины и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала, что глава Пентагона в ходе визита на Украину не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТОв конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241021/politika-1979158532.html

https://ria.ru/20241021/smert-1979001502.html

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