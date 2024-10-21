https://ria.ru/20241021/konflikt-1979059624.html
В МИД рассказали, от чего зависят сроки окончания конфликта на Украине
В МИД рассказали, от чего зависят сроки окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 21.10.2024
В МИД рассказали, от чего зависят сроки окончания конфликта на Украине
В российском МИД, комментируя "предположения" об окончании конфликта на Украине в 2025 году, заявили, что это будет зависеть исключительно от степени реализации РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:41
2024-10-21T08:41
2024-10-21T08:41
специальная военная операция на украине
украина
алексей полищук
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владимир зеленский
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безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В российском МИД, комментируя "предположения" об окончании конфликта на Украине в 2025 году, заявили, что это будет зависеть исключительно от степени реализации целей СВО. В интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, заявил: что "касается "предположений" об окончании конфликта в 2025 году, то это будет зависеть исключительно от степени реализации целей и задач специальной военной операции". Ранее Владимир Зеленский заявлял о возможности завершения конфликта в 2025 году.
https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, алексей полищук, россия, владимир зеленский, снг, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Полищук, Россия, Владимир Зеленский, СНГ, Безопасность
В МИД рассказали, от чего зависят сроки окончания конфликта на Украине
МИД: сроки окончания конфликта на Украине зависят от реализации целей СВО