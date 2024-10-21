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В МИД рассказали, от чего зависят сроки окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/konflikt-1979059624.html
В МИД рассказали, от чего зависят сроки окончания конфликта на Украине
В МИД рассказали, от чего зависят сроки окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 21.10.2024
В МИД рассказали, от чего зависят сроки окончания конфликта на Украине
В российском МИД, комментируя "предположения" об окончании конфликта на Украине в 2025 году, заявили, что это будет зависеть исключительно от степени реализации РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:41
2024-10-21T08:41
специальная военная операция на украине
украина
алексей полищук
россия
владимир зеленский
снг
безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В российском МИД, комментируя "предположения" об окончании конфликта на Украине в 2025 году, заявили, что это будет зависеть исключительно от степени реализации целей СВО. В интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, заявил: что "касается "предположений" об окончании конфликта в 2025 году, то это будет зависеть исключительно от степени реализации целей и задач специальной военной операции". Ранее Владимир Зеленский заявлял о возможности завершения конфликта в 2025 году.
https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html
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украина, алексей полищук, россия, владимир зеленский, снг, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Полищук, Россия, Владимир Зеленский, СНГ, Безопасность
В МИД рассказали, от чего зависят сроки окончания конфликта на Украине

МИД: сроки окончания конфликта на Украине зависят от реализации целей СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В российском МИД, комментируя "предположения" об окончании конфликта на Украине в 2025 году, заявили, что это будет зависеть исключительно от степени реализации целей СВО.
В интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, заявил: что "касается "предположений" об окончании конфликта в 2025 году, то это будет зависеть исключительно от степени реализации целей и задач специальной военной операции".
Ранее Владимир Зеленский заявлял о возможности завершения конфликта в 2025 году.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
"Вспомнили опыт США". Украина нашла способ избежать катастрофы на фронте
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлексей ПолищукРоссияВладимир ЗеленскийСНГБезопасность
 
 
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