https://ria.ru/20241021/konferentsiya-1979167221.html

Тренды отрасли обсудили на конференции "Дело Спецтехники" в Москве

Тренды отрасли обсудили на конференции "Дело Спецтехники" в Москве - РИА Новости, 21.10.2024

Тренды отрасли обсудили на конференции "Дело Спецтехники" в Москве

В столице состоялась конференция "Дело Спецтехники" для игроков рынка и коммерческого транспорта, организованная "Авито Спецтехникой", в рамках мероприятия... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:46

2024-10-21T18:46

2024-10-21T18:46

россия

экономика

москва

андрей ковалев

авито

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

конференция

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В столице состоялась конференция "Дело Спецтехники" для игроков рынка и коммерческого транспорта, организованная "Авито Спецтехникой", в рамках мероприятия эксперты озвучили прогноз для отрасли, сообщает пресс-служба "Авито".Одной из центральных тем дискуссии на пленарном заседании конференции стало обеление рынка спецтехники и коммерческого транспорта. По оценкам экспертов, для отечественных производителей и официальных дистрибьюторов иностранной техники, соблюдающих ввозные и регистрационные нормативы, в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Повышать прозрачность рынка необходимо в том числе и потому, что для потребителя важна безопасность покупки техники: она должна быть с полным пакетом документов, понятой историей и ценообразованием. Данные факторы снижают риски попадания в спорные ситуации при эксплуатации или последующей продаже. Это подчеркнул и замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Станислав Черторыжский. Платформа "Авито Спецтехника" при поддержке Минпромторга России в стратегии своего развития также учитывает данную потребность рынка.Эксперты "Авито Спецтехники" представили участникам конференции нововведения, влияющие на безопасность и удобство работы на платформе."Ежедневно на нашу платформу приходит 1,2 миллиона пользователей в поиске спецтехники и коммерческого транспорта, и наш ключевой фокус внимания сосредоточен на обелении процессов взаимодействия участников. Мы формируем такую среду, в которой всем сторонам сделки выгодно предоставлять актуальную информацию о стоимости техники, ее наличии и местоположении. Чтобы покупатели могли выбирать и сравнивать варианты от разных, как известных, так и новых брендов, мы работаем над созданием унифицированного каталога. В нем мы объединяем несколько индустрий – коммерческий транспорт, дорожно-строительную технику, сельхозтехнику в единую систему с удобным поиском по всем типам техники, брендам, модификациям", – прокомментировал директор "Авито Спецтехники" Андрей Ковалев, его слова приводит пресс-служба.Отмечается, что сложность выбора спецтехники на сегодняшний день связана с наличием большого количества брендов, которые пока мало известны российскому потребителю. По данным "Авито Спецтехники", доля китайских брендов на российском рынке в сегменте нового коммерческого транспорта выросла с 10% в 2021 году до 63% в 2024."Многие компании анализируют опыт использования новых марок и сейчас находятся на стадии принятия решения о выборе техники на будущее. Также эксплуатантам сегодня непросто привлекать деньги, поэтому растет спрос на аренду техники. Кроме того, в последние годы в мире наблюдается переход транспортных компаний от модели тяжелых активов к легким, то есть эксплуатанты арендуют технику по необходимости. В России этот тренд всегда был выражен не столь четко, поскольку никогда не было игроков с крупными парками. Тем не менее, он оказывает влияние на динамику продаж", - сказал основатель консалтингового агентства "Стратегия дела" Александр Цыпин.Тренд на развитие арендного направления подкрепляется данными платформы "Авито Спецтехника"."Более 200 тысяч пользователей платформы ежедневно интересуются арендой техники, предложения поступают от 80 тысяч поставщиков, и уже более 5 тысяч заказов прошло через сервис. Также в Москве и ряде регионов сегодня работает сервис онлайн-заказа с безопасной сделкой: технику подбирают специалисты "Авито", деньги поступают на счет нашей платформы и переводятся поставщику только после успешного завершения заказа. При возникновении спорных ситуаций мы запускаем процесс арбитража и помогаем сторонам сделки в них разобраться", – прокомментировал директор категории "Аренда спецтехники" в "Авито" Тимур Осипов.Кроме того, динамика формирования и обновления парка техники на предприятиях и в компаниях, специализирующихся на аренде, является одним из значимых предиктивных индексов экономического роста любого государства. И сегодня в России, по оценкам экспертов, относительно прошлых лет потребность в спецтехнике высока."2024 год, по нашим прогнозам, войдет в тройку лучших по результатам за всю историю, несмотря на номинальное замедление роста рынка спецтехники в сравнении с 2023 годом, который был рекордным для индустрии. Прогноз для рынка достаточно оптимистичный, потому что мы наблюдаем рост ВВП. Отечественные производители тяжелых грузовиков даже нарастили объемы. И хотя доля отечественных производителей на рынке спецтехники снизилась, это обычная ситуация для пиковых значений рынка – такой же тренд наблюдался и в 2007, и в 2012 годах. Когда рынок начнет отступать от своих пиковых значений, доля вновь будет расти", – уточнил макроэкономист, автор телеграм-каналов "М2" и "Рынки грузовиков" Сергей Блинов.Конференция "Дело Спецтехники" проводится в третий раз. В этом году мероприятие очно и онлайн посетили более 1 тысячи представителей крупных игроков отрасли со стороны государственных органов, ассоциаций, дистрибьюторов, дилеров и арендных компаний, а также партнеры "Авито Спецтехники".В рамках мероприятия также были отмечены достижения ряда игроков рынка по итогам прошлого года. В номинации "Дилер года 2024" победило ООО "Центр технического оборудования". В номинации "Бренд года 2024" – категория "Коммерческий транспорт" – ПАО "КАМАЗ", категория "Дорожно-строительная техника" – ООО "СюйГун Ру", официальный дистрибьютор XCMG в России, категория "Сельскохозяйственная техника" – ОАО "МТЗ". В номинации "Арендная компания года 2024" отмечено ООО "Группа СТМ", в номинации "Прорыв года 2024" – ООО "Техника для бизнеса" ("Агат").

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