https://ria.ru/20241021/kndr-1979089298.html
В Кремле назвали КНДР близким соседом России
В Кремле назвали КНДР близким соседом России - РИА Новости, 21.10.2024
В Кремле назвали КНДР близким соседом России
КНДР является близким соседом и партнером России, отношения развиваются во всех областях, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:42
2024-10-21T11:42
2024-10-21T11:42
россия
дмитрий песков
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. КНДР является близким соседом и партнером России, отношения развиваются во всех областях, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. "Северная Корея является близким соседом, партнером России. Мы развиваем наши отношения во всех областях. Это наше суверенное право. Это ни у кого не должно вызывать обеспокоенности, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше", - сказал он.
https://ria.ru/20241020/kndr-1978966805.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, кндр (северная корея), в мире
Россия, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея), В мире
В Кремле назвали КНДР близким соседом России
Песков назвал КНДР близким соседом и партнером России