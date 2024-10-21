https://ria.ru/20241021/kndr-1979089298.html

В Кремле назвали КНДР близким соседом России

В Кремле назвали КНДР близким соседом России - РИА Новости, 21.10.2024

В Кремле назвали КНДР близким соседом России

КНДР является близким соседом и партнером России, отношения развиваются во всех областях, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:42

2024-10-21T11:42

2024-10-21T11:42

россия

дмитрий песков

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. КНДР является близким соседом и партнером России, отношения развиваются во всех областях, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. "Северная Корея является близким соседом, партнером России. Мы развиваем наши отношения во всех областях. Это наше суверенное право. Это ни у кого не должно вызывать обеспокоенности, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше", - сказал он.

https://ria.ru/20241020/kndr-1978966805.html

россия

кндр (северная корея)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, кндр (северная корея), в мире