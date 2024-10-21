https://ria.ru/20241021/kndr-1979089173.html

В Кремле прокомментировали сотрудничество России и КНДР

В Кремле прокомментировали сотрудничество России и КНДР - РИА Новости, 21.10.2024

В Кремле прокомментировали сотрудничество России и КНДР

Сотрудничество России и Северной Кореи не должно вызывать обеспокоенности, так как оно не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:42

2024-10-21T11:42

2024-10-21T11:42

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Северной Кореи не должно вызывать обеспокоенности, так как оно не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы развиваем наши отношения во всех областях. Это ни у кого не должно вызывать обеспокоенности, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран", - сказал он.

https://ria.ru/20241021/koreya-1979078620.html

россия

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россия, дмитрий песков