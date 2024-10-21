https://ria.ru/20241021/klichko-1979193272.html

Кличко рассказал о давлении на местные органы власти

Кличко рассказал о давлении на местные органы власти - РИА Новости, 21.10.2024

Кличко рассказал о давлении на местные органы власти

Многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий, заявил мэр Киева Виталий Кличко... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T20:13

2024-10-21T20:13

2024-10-21T20:13

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий, заявил мэр Киева Виталий Кличко на форуме региональных властей. "Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайств в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей, либо деморализованы. Часто это специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жильцам услуг", – приводит слова Кличко украинское издание "Страна.ua". По информации "Страны", ранее об усилившемся давлении на местные органы власти заявлял мэр Днепропетровска Борис Филатов. Кличко в конце прошлого года заявлял, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, и выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором всё зависит от настроения одного человека. К проявлениям этой тенденции он отнес отстранение решением суда от должностей руководителей ряда крупных украинских городов. По мнению Кличко, в офисе Зеленского видят в них "атавизм" - препятствие на пути к централизации властных структур.

https://ria.ru/20241009/klichko-1977305275.html

https://ria.ru/20240607/katastrofa-1951197433.html

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в мире, киев, днепропетровск, украина, виталий кличко, владимир зеленский, борис филатов