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Кличко рассказал о давлении на местные органы власти - РИА Новости, 21.10.2024
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20:13 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/klichko-1979193272.html
Кличко рассказал о давлении на местные органы власти
Кличко рассказал о давлении на местные органы власти - РИА Новости, 21.10.2024
Кличко рассказал о давлении на местные органы власти
Многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий, заявил мэр Киева Виталий Кличко... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:13
2024-10-21T20:13
в мире
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днепропетровск
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виталий кличко
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий, заявил мэр Киева Виталий Кличко на форуме региональных властей. "Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайств в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей, либо деморализованы. Часто это специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жильцам услуг", – приводит слова Кличко украинское издание "Страна.ua". По информации "Страны", ранее об усилившемся давлении на местные органы власти заявлял мэр Днепропетровска Борис Филатов. Кличко в конце прошлого года заявлял, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, и выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором всё зависит от настроения одного человека. К проявлениям этой тенденции он отнес отстранение решением суда от должностей руководителей ряда крупных украинских городов. По мнению Кличко, в офисе Зеленского видят в них "атавизм" - препятствие на пути к централизации властных структур.
https://ria.ru/20241009/klichko-1977305275.html
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в мире, киев, днепропетровск, украина, виталий кличко, владимир зеленский, борис филатов
В мире, Киев, Днепропетровск, Украина, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Борис Филатов
Кличко рассказал о давлении на местные органы власти

Кличко: действия правоохранителей блокируют работу местных органов властей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий, заявил мэр Киева Виталий Кличко на форуме региональных властей.
"Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайств в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей, либо деморализованы. Часто это специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жильцам услуг", – приводит слова Кличко украинское издание "Страна.ua".
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Кличко пожаловался на давление властей на украинские СМИ и свободу слова
9 октября, 23:06
По информации "Страны", ранее об усилившемся давлении на местные органы власти заявлял мэр Днепропетровска Борис Филатов.
Кличко в конце прошлого года заявлял, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, и выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором всё зависит от настроения одного человека. К проявлениям этой тенденции он отнес отстранение решением суда от должностей руководителей ряда крупных украинских городов. По мнению Кличко, в офисе Зеленского видят в них "атавизм" - препятствие на пути к централизации властных структур.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Почему мэр молчит?" На Украине заявили о тотальной катастрофе в Киеве
7 июня, 03:53
 
В миреКиевДнепропетровскУкраинаВиталий КличкоВладимир ЗеленскийБорис Филатов
 
 
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