https://ria.ru/20241021/klaster-1979173942.html
Химический кластер планируют запустить в Томской области
Химический кластер планируют запустить в Томской области - РИА Новости, 21.10.2024
Химический кластер планируют запустить в Томской области
Промышленный кластер "Производство химических веществ и химических продуктов" планируется запустить в Томской области, сообщил в понедельник губернатор региона... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:29
2024-10-21T18:29
2024-10-21T18:29
томская область
томская область
владимир мазур
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
томский государственный университет
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ТОМСК, 21 окт - РИА Новости. Промышленный кластер "Производство химических веществ и химических продуктов" планируется запустить в Томской области, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Мазур на 27-й международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2024". В ходе пленарного заседания глава региона рассказал о развитии научно-технологической инфраструктуры Томской области, которое повлечет рост инвестиций в новые производства и рабочие места. "В прошлом году капитальные вложения в химическую индустрию в Томской области составили почти 4,5 миллиарда рублей. Мы не сидим, сложа рук, а активно создаем условия для инвестиций в НИОКР и новые производства, развивая научно-производственную инфраструктуру", - подчеркнул губернатор. Так, по его словам, в Томской области совместно с Минпромторгом будет создан центр малотоннажной химии федерального значения, который начнет работу в 2025 году. "Второе: поддерживаем Томский государственный университет в строительстве учебно-лабораторного корпуса, который станет современной площадкой для подготовки будущих специалистов под реальные задачи бизнеса, увеличит число профессионалов. Третье: в Томской особой экономической зоне технико-внедренческого типа строим Инжиниринговый центр", - рассказал глава региона. Также в Томской области планируется организовать центр технологического превосходства в области радиохимии. "На базе этих и других элементов создадим в 2026 году промышленный кластер малотоннажной химии "Производство химических веществ и химических продуктов", - добавил он.
https://ria.ru/20241021/predpriyatiya-1979132012.html
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томская область, владимир мазур, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), томский государственный университет
Томская область, Томская область, Владимир Мазур, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Томский государственный университет
ТОМСК, 21 окт - РИА Новости. Промышленный кластер "Производство химических веществ и химических продуктов" планируется запустить в Томской области, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Мазур на 27-й международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2024".
В ходе пленарного заседания глава региона рассказал о развитии научно-технологической инфраструктуры Томской области, которое повлечет рост инвестиций в новые производства и рабочие места.
"В прошлом году капитальные вложения в химическую индустрию в Томской области составили почти 4,5 миллиарда рублей. Мы не сидим, сложа рук, а активно создаем условия для инвестиций в НИОКР и новые производства, развивая научно-производственную инфраструктуру", - подчеркнул губернатор.
Так, по его словам, в Томской области совместно с Минпромторгом
будет создан центр малотоннажной химии федерального значения, который начнет работу в 2025 году.
"Второе: поддерживаем Томский государственный университет
в строительстве учебно-лабораторного корпуса, который станет современной площадкой для подготовки будущих специалистов под реальные задачи бизнеса, увеличит число профессионалов. Третье: в Томской особой экономической зоне технико-внедренческого типа строим Инжиниринговый центр", - рассказал глава региона.
Также в Томской области планируется организовать центр технологического превосходства в области радиохимии.
"На базе этих и других элементов создадим в 2026 году промышленный кластер малотоннажной химии "Производство химических веществ и химических продуктов", - добавил он.