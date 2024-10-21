https://ria.ru/20241021/klaster-1979173942.html

Химический кластер планируют запустить в Томской области

Химический кластер планируют запустить в Томской области - РИА Новости, 21.10.2024

Химический кластер планируют запустить в Томской области

Промышленный кластер "Производство химических веществ и химических продуктов" планируется запустить в Томской области, сообщил в понедельник губернатор региона... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:29

2024-10-21T18:29

2024-10-21T18:29

томская область

томская область

владимир мазур

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

томский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787792246_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_30a1628945fc16e9f5c739592eb3292e.jpg

ТОМСК, 21 окт - РИА Новости. Промышленный кластер "Производство химических веществ и химических продуктов" планируется запустить в Томской области, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Мазур на 27-й международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2024". В ходе пленарного заседания глава региона рассказал о развитии научно-технологической инфраструктуры Томской области, которое повлечет рост инвестиций в новые производства и рабочие места. "В прошлом году капитальные вложения в химическую индустрию в Томской области составили почти 4,5 миллиарда рублей. Мы не сидим, сложа рук, а активно создаем условия для инвестиций в НИОКР и новые производства, развивая научно-производственную инфраструктуру", - подчеркнул губернатор. Так, по его словам, в Томской области совместно с Минпромторгом будет создан центр малотоннажной химии федерального значения, который начнет работу в 2025 году. "Второе: поддерживаем Томский государственный университет в строительстве учебно-лабораторного корпуса, который станет современной площадкой для подготовки будущих специалистов под реальные задачи бизнеса, увеличит число профессионалов. Третье: в Томской особой экономической зоне технико-внедренческого типа строим Инжиниринговый центр", - рассказал глава региона. Также в Томской области планируется организовать центр технологического превосходства в области радиохимии. "На базе этих и других элементов создадим в 2026 году промышленный кластер малотоннажной химии "Производство химических веществ и химических продуктов", - добавил он.

https://ria.ru/20241021/predpriyatiya-1979132012.html

https://ria.ru/20241011/gazifikatsiya-1977532022.html

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

томская область, владимир мазур, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), томский государственный университет