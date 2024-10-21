https://ria.ru/20241021/kitay-1979046163.html

Экономист объяснил, почему Китаю не помогут обычные деньги

Экономист объяснил, почему Китаю не помогут обычные деньги - РИА Новости, 21.10.2024

Экономист объяснил, почему Китаю не помогут обычные деньги

Беспрецедентный пакет стимулирования китайской экономики на 800 миллиардов юаней лишь отсрочит серьезные проблемы – для разворота необходимы кардинальные... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T02:17

2024-10-21T02:17

2024-10-21T02:17

экономика

китай

россия

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Беспрецедентный пакет стимулирования китайской экономики на 800 миллиардов юаней лишь отсрочит серьезные проблемы – для разворота необходимы кардинальные перемены, к которым власти, судя по всему, пока не готовы, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин."Эти госвливания вряд ли помогут решить накопившиеся многолетние проблемы в строительной отрасли и в сфере недвижимости", — считает он.Вложенные средства лишь несколько затормозят негативные процессы в китайской экономике, но не компенсируют резкий спад притока внешних инвестиций. Для этого нужны новые льготы для инвесторов, очередные масштабные расходы, а главное – фундаментальные изменения в части ослабления роли государства.Этого пока не происходит, а до тех пор, пока рынок акций и инвестиций в КНР находится под госконтролем, мировой капитал не развернется, резюмирует Казанин.

https://ria.ru/20240731/yuani-1963052687.html

китай

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экономика, китай, россия