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Китай обвинил США и Канаду в подрыве стабильности в Тайваньском проливе - РИА Новости, 21.10.2024
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11:13 21.10.2024 (обновлено: 11:25 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/kitaj-1979083460.html
Китай обвинил США и Канаду в подрыве стабильности в Тайваньском проливе
Китай обвинил США и Канаду в подрыве стабильности в Тайваньском проливе - РИА Новости, 21.10.2024
Китай обвинил США и Канаду в подрыве стабильности в Тайваньском проливе
Проход военно-морских сил США и Канады через Тайваньский пролив нарушил мир и стабильность в регионе, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:13
2024-10-21T11:25
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ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Проход военно-морских сил США и Канады через Тайваньский пролив нарушил мир и стабильность в регионе, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си. Ранее оборонное ведомство Тайваня сообщило, что корабли военно-морских сил США и Канады в воскресенье прошли через Тайваньский пролив с юга на север. Как уточняется в заявлении Ли Си в аккаунте командования в социальной сети WeChat, через пролив прошли американский эсминец USS Higgins и канадский сторожевой корабль "Ванкувер". "Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая направила военно-морские и воздушные силы для слежения и контроля за проходом кораблей США и Канады", - заявил Ли Си. Он отметил, что ВС Китая действовали в соответствии с законами и правилами. "Действия США и Канады создают хаос, нарушают мир и стабильность в Тайваньском проливе. Военные силы командования постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности, решительно защищают государственный суверенитет и безопасность, а также мир и стабильность в регионе", - подчеркнул Ли Си. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html
https://ria.ru/20241014/kitay-1977874654.html
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в мире, сша, китай, канада, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, wechat
В мире, США, Китай, Канада, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, WeChat
Китай обвинил США и Канаду в подрыве стабильности в Тайваньском проливе

НОАК обвинила США и Канаду в нарушении мира в Тайваньском проливе

© AP Photo / Chan Long HeiКитайский национальный флаг
Китайский национальный флаг - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Китайский национальный флаг. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Проход военно-морских сил США и Канады через Тайваньский пролив нарушил мир и стабильность в регионе, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си.
Ранее оборонное ведомство Тайваня сообщило, что корабли военно-морских сил США и Канады в воскресенье прошли через Тайваньский пролив с юга на север.
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Как уточняется в заявлении Ли Си в аккаунте командования в социальной сети WeChat, через пролив прошли американский эсминец USS Higgins и канадский сторожевой корабль "Ванкувер".
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая направила военно-морские и воздушные силы для слежения и контроля за проходом кораблей США и Канады", - заявил Ли Си.
Он отметил, что ВС Китая действовали в соответствии с законами и правилами.
"Действия США и Канады создают хаос, нарушают мир и стабильность в Тайваньском проливе. Военные силы командования постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности, решительно защищают государственный суверенитет и безопасность, а также мир и стабильность в регионе", - подчеркнул Ли Си.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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