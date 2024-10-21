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Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией - РИА Новости, 21.10.2024
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14:04 21.10.2024 (обновлено: 14:26 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/kirgiziya-1979116633.html
Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией
Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией - РИА Новости, 21.10.2024
Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией
Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:04
2024-10-21T14:26
киргизия
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве."Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%. Доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса", - сказал Мишустин.
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киргизия, россия, михаил мишустин, экономика
Киргизия, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией

Мишустин: доля рубля в расчетах с Киргизией достигла 90 процентов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве.
"Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%. Доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса", - сказал Мишустин.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Россия высоко ценит отношения с Киргизией, заявил Мишустин
Вчера, 14:18
 
КиргизияРоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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