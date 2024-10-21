https://ria.ru/20241021/kirgiziya-1979116633.html
Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией
Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией - РИА Новости, 21.10.2024
Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией
Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:04
2024-10-21T14:04
2024-10-21T14:26
киргизия
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве."Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%. Доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241021/mishustin-1979119810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, михаил мишустин, экономика
Киргизия, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией
Мишустин: доля рубля в расчетах с Киргизией достигла 90 процентов