https://ria.ru/20241021/kirgiziya-1979116633.html

Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией

Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией - РИА Новости, 21.10.2024

Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией

Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:04

2024-10-21T14:04

2024-10-21T14:26

киргизия

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве."Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%. Доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса", - сказал Мишустин.

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Варвара Скокшина

киргизия, россия, михаил мишустин, экономика