https://ria.ru/20241021/kiku-1979136197.html

Кику призвал не поддерживать Санду во втором туре выборов

Кику призвал не поддерживать Санду во втором туре выборов - РИА Новости, 21.10.2024

Кику призвал не поддерживать Санду во втором туре выборов

Бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты республики Ион Кику, занявший в первом туре выборов седьмое место, призвал свой электорат не поддерживать РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:44

2024-10-21T15:44

2024-10-21T15:44

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гагаузия

россия

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игорь гросу

евросоюз

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты республики Ион Кику, занявший в первом туре выборов седьмое место, призвал свой электорат не поддерживать действующую главу молдавского государства Майю Санду во втором туре. Ранее в понедельник Санду на брифинге обратилась к избирателям, которые в первом туре поддержали других европейских кандидатов, в том числе Кику. Она призвала их не менять свою позицию, то есть отдать голоса в ее поддержку. "В первом туре мы просили людей проголосовать рационально. У меня те же призывы к людям во втором туре – голосуйте разумно! И рациональное голосование не может быть за Спыну (министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну – ред. ), Гросу (спикер парламента Игорь Гросу) или Речана (премьер-министр Дорин Речан). Других людей вокруг Майя Санду не имеет и не принимает", - написал в своем Telegram-канале Кику. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом. Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).

https://ria.ru/20241020/kiku-1978974115.html

https://ria.ru/20241020/kik-1979031362.html

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