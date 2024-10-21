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В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы
В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 21.10.2024
В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы в третий раз за ночь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T04:05
2024-10-21T04:05
2024-10-21T04:36
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы в третий раз за ночь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Киеве прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Житомире, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Черниговской областях, а также в городе Лубны Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы
"Общественное": в Киеве третий раз за ночь прогремели взрывы