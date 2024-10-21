https://ria.ru/20241021/kiev-1979049257.html

В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы

В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 21.10.2024

В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы

Взрывы в третий раз за ночь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T04:05

2024-10-21T04:05

2024-10-21T04:36

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы в третий раз за ночь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Киеве прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Житомире, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Черниговской областях, а также в городе Лубны Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241021/gladkov-1979047221.html

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в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины