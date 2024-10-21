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В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 21.10.2024
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04:05 21.10.2024 (обновлено: 04:36 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/kiev-1979049257.html
В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы
В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 21.10.2024
В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы в третий раз за ночь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T04:05
2024-10-21T04:36
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы в третий раз за ночь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Киеве прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Житомире, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Черниговской областях, а также в городе Лубны Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241021/gladkov-1979047221.html
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в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы

"Общественное": в Киеве третий раз за ночь прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы в третий раз за ночь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Житомире, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Черниговской областях, а также в городе Лубны Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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