https://ria.ru/20241021/khodorkovskiy-1979196072.html

Суд оставил в силе решение о конфискации поселка Ходорковского*

Суд оставил в силе решение о конфискации поселка Ходорковского* - РИА Новости, 21.10.2024

Суд оставил в силе решение о конфискации поселка Ходорковского*

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе решения нижестоящих судов об изъятии в доход государства коттеджного поселка "Яблоневый сад"... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T20:30

2024-10-21T20:30

2024-10-21T20:30

происшествия

жилье

россия

платон лебедев

леонид невзлин

московская область (подмосковье)

михаил ходорковский*

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САРАТОВ, 21 окт - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе решения нижестоящих судов об изъятии в доход государства коттеджного поселка "Яблоневый сад" экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского* в Одинцовском районе Подмосковья, сообщается в Telegram-канале кассационного суда. В январе этого года "Коммерсант" писал, что поселок "Яблоневый сад" в подмосковном Одинцово, где находятся дома создателей нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского*, Леонида Невзлина* и Платона Лебедева, обратили в доход государства. Управляющий директор "Метриум" Руслан Сырцов в комментарии РИА Недвижимость оценил стоимость недвижимости в 2-5 миллиона долларов. "Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел гражданское дело об обращении в доход государства объектов недвижимости КИЗ (кооператива индивидуальных застройщиков) "Яблоневый сад", финансируемого за счет компаний осужденных Ходорковского* и Лебедева... Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил вынесенные решения без изменения, поскольку создание КИЗ "Яблоневый сад" и его дальнейшая деятельность не преследовали обозначенных целей удовлетворения личных потребностей членов кооператива, а были направлены на легализацию незаконно приобретенных в результате преступной деятельности Ходорковского* и Лебедева доходов", - говорится в сообщении. По данным суда, Ходорковский* и Лебедев были осуждены за уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в особо крупном размере и за организацию группой лиц по предварительному сговору уклонения от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере. Осужденные и подконтрольные им лица легализовали незаконно полученные денежные средства и имущество путем инвестирования в предприятия и приобретения активов, одним из которых стал кооператив индивидуальных застройщиков "Яблоневый сад". Уточняется, что в отношении Ходорковского* и Лебедева возбуждено исполнительное производство о солидарном взыскании с них в доход государства более 17 миллиардов рублей, однако из-за отсутствия достаточного для погашения ущерба имущества у должников заместитель генпрокурора РФ в интересах РФ обратился в суд с иском к кооперативу "Яблоневый сад" об обращении в доход государства объектов недвижимости и прекращении права собственности на них. В кассационном суде отметили, что Одинцовский городской суд Московской области установил, что кооператив "Яблоневый сад" финансировался в период уклонения Ходорковского* и Лебедева от уплаты налогов и исключительно за счет средств подконтрольных осужденным компаний, а остальные участники кооператива, являясь участниками организованной группы и полностью подчиняясь осужденным, не могут считаться добросовестными владельцами имущества, созданного в результате незаконной деятельности. После этого решение подтвердила апелляционная инстанция Мособлсуда. Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, уехавший за границу после помилования президентом в 2013 году, в мае 2022 года был внесен в реестр физлиц-иноагентов. В январе этого года, как следует из базы розыска МВД РФ, он был повторно объявлен в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре прошлого года на Ходорковского* было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии) за посты об СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240702/nevzorov-1956945897.html

https://ria.ru/20240520/khodorkovskiy-1947134670.html

https://ria.ru/20240516/khodorkovskiy-1946443226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, россия, платон лебедев, леонид невзлин, московская область (подмосковье), михаил ходорковский*