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"Хезболла" выпустила по Израилю около 170 снарядов, заявили в ЦАХАЛ
"Хезболла" выпустила по Израилю около 170 снарядов, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 21.10.2024
"Хезболла" выпустила по Израилю около 170 снарядов, заявили в ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в понедельник ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило по Израилю около 170 снарядов. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T23:36
2024-10-21T23:36
2024-10-21T23:36
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в понедельник ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило по Израилю около 170 снарядов. "По состоянию на 23.00 (совпадает с мск - ред.) около 170 снарядов, выпущенных... "Хезболлах", пересекли сегодня израильскую территорию со стороны Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" выпустила по Израилю около 170 снарядов, заявили в ЦАХАЛ
ЦАХАЛ утверждает, что "Хезболла" выпустила по Израилю около 170 снарядов