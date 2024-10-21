https://ria.ru/20241021/khezbolla-1979103592.html

"Хезболла" нанесла массированный удар по поселениям на севере Израиля

"Хезболла" нанесла массированный удар по поселениям на севере Израиля - РИА Новости, 21.10.2024

"Хезболла" нанесла массированный удар по поселениям на севере Израиля

Бойцы движения "Хезболла" нанесли массированный удар по поселениям на севере Израиля, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:02

2024-10-21T13:02

2024-10-21T16:09

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 21 окт — РИА Новости. Бойцы движения "Хезболла" нанесли массированный удар по поселениям на севере Израиля, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. "Хезболла" выпустила большую серию ракет с восточной части Южного Ливана в направлении израильских поселений Митула и Маскаф", — рассказал собеседник агентства.По словам источника, более десяти поселений на юге Ливана подверглись бомбардировкам израильской авиации с утра понедельника. Также под удар попал дом в городе Баальбек на востоке страны. В результате погибли семь человек, включая троих детей.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших — мирные жители, в том числе дети.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, в том числе больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия неоднократно обстреливала позиции миротворцев ООН.Число жертв ударов ЦАХАЛ приблизилось к двум с половиной тысячам человек. Более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома, из них только 250 тысяч удалось обеспечить местами в пунктах временного размещения в разных регионах страны. Около 300 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак. Без доступа к чистой воде в Ливане остались более 260 тысяч человек.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241020/tsakhal-1979028238.html

https://ria.ru/20241017/tsakhal-1978516308.html

https://ria.ru/20241021/smi-1979056758.html

https://ria.ru/20241020/livan-1979034361.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024