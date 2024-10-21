https://ria.ru/20241021/kherson-1979070403.html
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 21.10.2024
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:51
2024-10-21T09:51
2024-10-21T09:51
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ГЕНИЧЕСК, 21 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7 населенных пунктов, сообщил журналистам, источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 7 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Днепряны, Корсунка, Алешки, Старая Збурьевка, Каховка. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20241021/mid-1979059910.html
https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по семи херсонским населенным пунктам