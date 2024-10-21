https://ria.ru/20241021/kherson-1979063204.html

Херсон зарос сорняками, заявил Сальдо

Херсон зарос сорняками, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.10.2024

Херсон зарос сорняками, заявил Сальдо

Временно подконтрольный киевскому режиму город Херсон запущен и зарос сорняками, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:19

2024-10-21T09:19

2024-10-21T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсон

херсонская область

владимир сальдо

игорь кастюкевич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Временно подконтрольный киевскому режиму город Херсон запущен и зарос сорняками, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил РИА Новости, что киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, люди вынуждены спать в верхней одежде, в городе процветает мародерство и грабительство. "Город запущен. Оккупационные власти совсем не уделяют внимание благосостоянию улиц и площадей. Город зарос сорняками, дороги постепенно всё больше разрушаются, инженерные системы изнашиваются", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240414/kherson-1939881302.html

https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо, игорь кастюкевич