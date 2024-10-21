https://ria.ru/20241021/kherson-1979063204.html
Херсон зарос сорняками, заявил Сальдо
Херсон зарос сорняками, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.10.2024
Херсон зарос сорняками, заявил Сальдо
Временно подконтрольный киевскому режиму город Херсон запущен и зарос сорняками, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:19
2024-10-21T09:19
2024-10-21T09:19
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Временно подконтрольный киевскому режиму город Херсон запущен и зарос сорняками, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил РИА Новости, что киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, люди вынуждены спать в верхней одежде, в городе процветает мародерство и грабительство. "Город запущен. Оккупационные власти совсем не уделяют внимание благосостоянию улиц и площадей. Город зарос сорняками, дороги постепенно всё больше разрушаются, инженерные системы изнашиваются", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240414/kherson-1939881302.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Игорь Кастюкевич
Херсон зарос сорняками, заявил Сальдо
Сальдо: Херсон запущен и зарос сорняками