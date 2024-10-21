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Харрис за три месяца собрала миллиард долларов пожертвований - РИА Новости, 21.10.2024
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12:10 21.10.2024 (обновлено: 12:12 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/kharris-1979096204.html
Харрис за три месяца собрала миллиард долларов пожертвований
Харрис за три месяца собрала миллиард долларов пожертвований - РИА Новости, 21.10.2024
Харрис за три месяца собрала миллиард долларов пожертвований
Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис в рамках своей предвыборной кампании за три месяца собрала рекордную сумму пожертвований - миллиард... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:10
2024-10-21T12:12
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис в рамках своей предвыборной кампании за три месяца собрала рекордную сумму пожертвований - миллиард долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальные данные. "Кампания вице-президента Камалы Харрис поставила рекорд по сбору пожертвований за квартал этой осенью, собрав миллиард долларов за период в три месяца, который окончился 30 сентября", - говорится в публикации со ссылкой на федеральную избирательную комиссию США. Отмечается, что только за сентябрь Харрис собрала более 359 миллионов долларов, в то время как ее соперник, экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп, сообщил о сборе 160 миллионов долларов за месяц. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241020/uvolnenie-1978941450.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп
Харрис за три месяца собрала миллиард долларов пожертвований

Харрис за три месяца собрала рекордный миллиард долларов пожертвований

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис в рамках своей предвыборной кампании за три месяца собрала рекордную сумму пожертвований - миллиард долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальные данные.
"Кампания вице-президента Камалы Харрис поставила рекорд по сбору пожертвований за квартал этой осенью, собрав миллиард долларов за период в три месяца, который окончился 30 сентября", - говорится в публикации со ссылкой на федеральную избирательную комиссию США.
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Отмечается, что только за сентябрь Харрис собрала более 359 миллионов долларов, в то время как ее соперник, экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп, сообщил о сборе 160 миллионов долларов за месяц.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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