Харрис за три месяца собрала миллиард долларов пожертвований
Харрис за три месяца собрала рекордный миллиард долларов пожертвований
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис в рамках своей предвыборной кампании за три месяца собрала рекордную сумму пожертвований - миллиард долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальные данные.
"Кампания вице-президента Камалы Харрис поставила рекорд по сбору пожертвований за квартал этой осенью, собрав миллиард долларов за период в три месяца, который окончился 30 сентября", - говорится в публикации со ссылкой на федеральную избирательную комиссию США.
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Отмечается, что только за сентябрь Харрис собрала более 359 миллионов долларов, в то время как ее соперник, экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп, сообщил о сборе 160 миллионов долларов за месяц.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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