https://ria.ru/20241021/kharris-1979096204.html

Харрис за три месяца собрала миллиард долларов пожертвований

Харрис за три месяца собрала миллиард долларов пожертвований - РИА Новости, 21.10.2024

Харрис за три месяца собрала миллиард долларов пожертвований

Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис в рамках своей предвыборной кампании за три месяца собрала рекордную сумму пожертвований - миллиард... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:10

2024-10-21T12:10

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис в рамках своей предвыборной кампании за три месяца собрала рекордную сумму пожертвований - миллиард долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальные данные. "Кампания вице-президента Камалы Харрис поставила рекорд по сбору пожертвований за квартал этой осенью, собрав миллиард долларов за период в три месяца, который окончился 30 сентября", - говорится в публикации со ссылкой на федеральную избирательную комиссию США. Отмечается, что только за сентябрь Харрис собрала более 359 миллионов долларов, в то время как ее соперник, экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп, сообщил о сборе 160 миллионов долларов за месяц. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241020/uvolnenie-1978941450.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп