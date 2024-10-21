https://ria.ru/20241021/kenguru-1979126990.html

Ярославский суд оставил под стражей обвиняемого в краже кенгурят

Ярославский суд оставил под стражей обвиняемого в краже кенгурят - РИА Новости, 21.10.2024

Ярославский суд оставил под стражей обвиняемого в краже кенгурят

Ярославский областной суд оставил под стражей обвиняемого в краже кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области Ивана Некрасова, ранее арестованного по... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:51

2024-10-21T14:51

2024-10-21T15:08

происшествия

ярославль

калужская область

жуковский район

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Ярославский областной суд оставил под стражей обвиняемого в краже кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области Ивана Некрасова, ранее арестованного по обвинению в совершении ярославского эпизода.В понедельник Ярославский областной суд рассматривает обжалование ареста Ивану Некрасову, ранее задержанному за кражу трех кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области. В сентябре суд избрал Некрасову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 26 суток, на тот момент Некрасову было предъявлено обвинение только по ярославскому эпизоду. По словам его адвоката Екатерины Сентищевой, на данный момент Некрасов обвиняется и в краже калужских кенгурят."Изучив доводы апелляционной жалобы защитника обвиняемого и материалы дела, областной суд оставил постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.В суде уточнили, что арест остаётся на срок до 27 ноября 2024 года."По версии следствия, обвиняемый рано утром 27 сентября 2024 года проник на территорию Ярославского зоопарка и украл детеныша кенгуру", - говорится в сообщении.Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области. На данный момент все животные возвращены в свои зоопарки.

https://ria.ru/20241021/kenguru-1979126117.html

https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976356357.html

ярославль

калужская область

жуковский район

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происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район, ярославский областной суд