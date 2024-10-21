https://ria.ru/20241021/kenguru-1979126117.html

Мужчину, арестованного за похищение Кроша, обвинили в краже других кенгурят

Мужчину, арестованного за похищение Кроша, обвинили в краже других кенгурят - РИА Новости, 21.10.2024

Мужчину, арестованного за похищение Кроша, обвинили в краже других кенгурят

Арестованному по обвинению в краже кенгуренка из зоопарка Ярославля Ивану Некрасову предъявили обвинение и в краже кенгурят из Калужской области, сообщила... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:47

2024-10-21T14:47

2024-10-21T14:52

происшествия

ярославль

калужская область

жуковский район

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Арестованному по обвинению в краже кенгуренка из зоопарка Ярославля Ивану Некрасову предъявили обвинение и в краже кенгурят из Калужской области, сообщила журналистам адвокат обвиняемого Екатерина Сентищева. В понедельник Ярославский областной суд рассматривает обжалование ареста Ивану Некрасову, ранее задержанному за кражу трех кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области. В сентябре суд избрал Некрасову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 26 суток, на тот момент ему было предъявлено обвинение только по ярославскому эпизоду. "На данный момент ему предъявлено обвинение и в краже кенгуру из зоопарка в Калужской области. Он обвиняется по части 3 статьи 158 УК РФ", - сказала адвокат. По ее словам, статью переквалифицировали с "кража с незаконным проникновением в помещение" на "кража в крупном размере". "Калужские кенгуру оценены в 550 тысяч рублей, ещё в 180 тысяч рублей оценён кенгуру из зоопарка в Ярославле", - отметила Сентищева. По ходатайству адвоката заседание по обжалованию ареста сделали закрытым, поскольку, по словам Сентищевой, она будет оглашать медицинские сведения о своем подзащитном. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области. Всех животных вернули в зоопарки.

https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976356357.html

https://ria.ru/20241003/krazha-1976089732.html

ярославль

калужская область

жуковский район

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происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район, ярославский областной суд