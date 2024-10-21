https://ria.ru/20241021/kazan-1979162890.html
Гостям саммита БРИКС в Казани выдали транспортную карту
Гостям саммита БРИКС в Казани выдали транспортную карту - РИА Новости, 21.10.2024
Гостям саммита БРИКС в Казани выдали транспортную карту
Гостям саммита БРИКС вместе с бейджами выдали карту на пользование общественным транспортом в дни проведения мероприятия. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:44
2024-10-21T17:44
2024-10-21T17:44
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Гостям саммита БРИКС вместе с бейджами выдали карту на пользование общественным транспортом в дни проведения мероприятия. Как передает корреспондент РИА Новости, транспортная карта - своего рода комплимент от города Казани. Она позволяет пользоваться любыми видами общественного транспорта с 20 по 24 октября включительно. Возвращать карту обратно не требуется. После саммита ею можно продолжать пользоваться как обычной транспортной картой Казани, самостоятельно ее пополняя. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241021/briks-1979162458.html
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Россия, Казань, Бразилия, БРИКС, Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Гостям саммита БРИКС в Казани выдали транспортную карту
Гостям саммита БРИКС в Казани выдали бейджи и транспортные карты