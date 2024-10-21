Три поселка на Камчатке полностью переведут на геотермальную энергию
© Фото : пресс-служба проекта 1XPEDITIONКамчатка
© Фото : пресс-служба проекта 1XPEDITION
Камчатка. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт – РИА Новости️. Три поселка Усть-Большерецкого района полностью переведут на тепло и электроэнергию от Паужетской геотермальной электростанции, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба.
"В поселке Паужетка Усть-Большерецкого района впервые с 1970-х годов пробурено две новые скважины, еще одна сейчас добуривается. Это позволит увеличить дебет пара и запустить второй агрегат на Паужетской геотермальной электростанции, увеличив полезный выпуск в два раза и, достигнув полного обеспечения, покрыть потребность в электроэнергии за счет возобновляемых источников ближайших поселков Паужетка, Запорожье и Озерновский", - сказал Солодов.
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Сейчас значительная часть электроэнергии производится за счет использования дизельных электростанций.
Паужетская геотермальная электростанция в поселке Паужетка Усть-Большерейкого района Камчатки - старейшая в России, работающая за счет добычи пароводяной смеси из недр земли. Первая скважина была пробурена в 1957 году, геологоразведочные работы закончились в 1962 году, что позволило перейти к проектированию и строительству Паужетской ГеоЭС. Пуск новой станции состоялся в 1966 году при мощности 5 МВт (два турбоагрегата по 2,5 МВт). Сейчас установленная мощность электростанции — 12 МВт, располагаемая мощность (лимитируется количеством поставляемого пара) — 5,9 МВт. Геотермальный теплоноситель добывается из скважин, пробурённых на Камбальском месторождении парогидротерм.
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