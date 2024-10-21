https://ria.ru/20241021/kaluga-1979113709.html

В Калужской области продолжат развивать инфраструктуру для электромобилей

В Калужской области продолжат развивать инфраструктуру для электромобилей - РИА Новости, 21.10.2024

В Калужской области продолжат развивать инфраструктуру для электромобилей

Развитие инфраструктуры для электромобилей продолжится в Калужской области, в ближайшие годы запланировано строительство зарядных станций в ряде городов... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:53

2024-10-21T13:53

2024-10-21T13:53

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владислав шапша

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КАЛУГА, 21 окт – РИА Новости. Развитие инфраструктуры для электромобилей продолжится в Калужской области, в ближайшие годы запланировано строительство зарядных станций в ряде городов региона, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник в ходе заседания правительства региона, которое провел губернатор Владислав Шапша, был рассмотрен вопрос развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Согласно Федеральной информационной системе Госавтоинспекции МВД России, с 2016 года по настоящее время на территории региона зарегистрировано 595 транспортных средств с возможностью использования электродвигателя. По данным министерства транспорта области, для планомерного развития зарядной инфраструктуры в области утверждены региональный план ее развития на перспективу до 2030 года, а также план мероприятий по стимулированию спроса на электрический автомобильный транспорт и поддержку развития зарядной инфраструктуры в Калужской области. "Начало развития сети зарядных станций на территории региона было положено в 2022 году. В настоящее время в области 20 станций, до конца года планируется увеличить до 27", - говорится в сообщении областного правительства. По оценке регионального минтранса, рентабельность зарядных станций напрямую определяется их локацией. Инвесторы в приоритетном порядке выбирают их местоположение в крупных городах региона – Калуге и Обнинске. "В ближайшие пять лет планируется активно развивать инфраструктуру зарядных станций во всех районах. На ближайшую перспективу строительство зарядных станций планируется в Балабаново, Жукове, Малоярославце, Боровске, Козельске и Медыни", - информирует правительство Калужской области. Губернатор Владислав Шапша поручил профильному министерству продолжить работу в данном направлении. "План работы есть, и он должен быть выполнен. Технологии совершенствуются. Количество электротранспорта как личного, так и общественного будет расти. Это стратегическое направление, которым надо планомерно заниматься", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20241018/shapsha-1978816833.html

https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978358604.html

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калужская область, россия, калуга, владислав шапша