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Явка на выборах президента Молдавии составила 51,67 процента - РИА Новости, 21.10.2024
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10:14 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/javka-1979075662.html
Явка на выборах президента Молдавии составила 51,67 процента
Явка на выборах президента Молдавии составила 51,67 процента - РИА Новости, 21.10.2024
Явка на выборах президента Молдавии составила 51,67 процента
Итоговая явка на выборах президента Молдавии составила 51,67%, сообщила на брифинге в понедельник глава ЦИК республики Анжела Караман. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:14
2024-10-21T10:14
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Молдавии составила 51,67%, сообщила на брифинге в понедельник глава ЦИК республики Анжела Караман. "Последние участки в США и Канаде закрыли в 7.00 (совпадает с мск). В выборах приняли участие 1 562 284 человека, это 51,67%", - заявила Караман на брифинге. По предварительным данным, после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, лидирует баллотирующаяся на второй срок Майя Санду с 42,07% голосов, затем следует бывший генпрокурор Александр Стояногло - у него 26,27% голосов. Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый с 13,70%, четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах с 5,4%, пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ с 4,5%, шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев с 3,22% и Ион Кику с 2,9%. Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,91%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналиста Натальи Морарь (0,62%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%). В Молдавии 20 октября прошли выборы президента, в результате во второй тур прошли баллотирующаяся на второй срок Санду и отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Стояногло. Санду выступает за ЕС и Запад, а оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979073724.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, ренато усатый, ирина влах, евросоюз, наша партия, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Ренато Усатый, Ирина Влах, Евросоюз, Наша партия, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Явка на выборах президента Молдавии составила 51,67 процента

ЦИК Молдавии: итоговая явка на выборах президента составила 51,67 процента

© AP Photo / Vadim GhirdaИзбирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Молдавии составила 51,67%, сообщила на брифинге в понедельник глава ЦИК республики Анжела Караман.
"Последние участки в США и Канаде закрыли в 7.00 (совпадает с мск). В выборах приняли участие 1 562 284 человека, это 51,67%", - заявила Караман на брифинге.
Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Госдуме заявили о грубейшей подтасовке голосов на выборах в Молдавии
Вчера, 10:03
По предварительным данным, после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, лидирует баллотирующаяся на второй срок Майя Санду с 42,07% голосов, затем следует бывший генпрокурор Александр Стояногло - у него 26,27% голосов.
Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый с 13,70%, четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах с 5,4%, пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ с 4,5%, шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев с 3,22% и Ион Кику с 2,9%. Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,91%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналиста Натальи Морарь (0,62%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
В Молдавии 20 октября прошли выборы президента, в результате во второй тур прошли баллотирующаяся на второй срок Санду и отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Стояногло. Санду выступает за ЕС и Запад, а оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Наблюдательная комиссия на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
"Отбирают бюллетени у онкобольных": что происходит на выборах в Молдавии
20 октября, 09:30
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуРенато УсатыйИрина ВлахЕвросоюзНаша партияСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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