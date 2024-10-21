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Явка на выборах президента Молдавии составила 51,67 процента

Явка на выборах президента Молдавии составила 51,67 процента - РИА Новости, 21.10.2024

Явка на выборах президента Молдавии составила 51,67 процента

Итоговая явка на выборах президента Молдавии составила 51,67%, сообщила на брифинге в понедельник глава ЦИК республики Анжела Караман. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:14

2024-10-21T10:14

2024-10-21T10:14

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Молдавии составила 51,67%, сообщила на брифинге в понедельник глава ЦИК республики Анжела Караман. "Последние участки в США и Канаде закрыли в 7.00 (совпадает с мск). В выборах приняли участие 1 562 284 человека, это 51,67%", - заявила Караман на брифинге. По предварительным данным, после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, лидирует баллотирующаяся на второй срок Майя Санду с 42,07% голосов, затем следует бывший генпрокурор Александр Стояногло - у него 26,27% голосов. Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый с 13,70%, четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах с 5,4%, пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ с 4,5%, шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев с 3,22% и Ион Кику с 2,9%. Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,91%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналиста Натальи Морарь (0,62%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%). В Молдавии 20 октября прошли выборы президента, в результате во второй тур прошли баллотирующаяся на второй срок Санду и отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Стояногло. Санду выступает за ЕС и Запад, а оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979073724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, ренато усатый, ирина влах, евросоюз, наша партия, снг, выборы в молдавии — 2024