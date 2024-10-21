https://ria.ru/20241021/izrail-1979113176.html

В Израиле не обсуждали ответный удар по Ирану, пишут СМИ

В Израиле не обсуждали ответный удар по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2024

В Израиле не обсуждали ответный удар по Ирану, пишут СМИ

Военно-политический кабинет министров Израиля в ходе последнего заседания, которое длилось более шести часов, не обсуждал ответный удар Израиля по Ирану, и,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:49

2024-10-21T13:49

2024-10-21T13:49

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля в ходе последнего заседания, которое длилось более шести часов, не обсуждал ответный удар Израиля по Ирану, и, таким образом, не уполномочил премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта принять решение о времени проведения этой атаки, финальное одобрение может быть дано непосредственно перед атакой, сообщил израильский портал Ynet в понедельник. По данным портала, решение осуществить удар по Ирану может быть принято не в ходе предварительного заседания, а непосредственно перед самой атакой, как это было в случае с решением ликвидировать главу движения "Хезболлах" Хасана Насраллу или нанести удар по объектам хуситов в Йемене. "Одобрение не будет дано в ходе заранее организованного обсуждения, а будет сделано в последний момент - как это было в случае с нападением на хуситов или в случае одобрения операции о ликвидации Насраллы, которое было сделано по телефону", - отмечают авторы публикации.В ходе заседания министры обсуждали тему освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, решение гуманитарного кризиса в палестинском анклаве и ответные меры на запуск беспилотника по резиденции премьер-министра Израиля в Кейсарии. Министры считают, что достичь прогресса в соглашении по обмену заложников после ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара будет намного проще, отмечается, что Катар будет играть важную роль в переговорах по этому вопросу. Портал отмечает, что Израиль пытается увеличить количество грузовиков с гуманитарной помощью, направляющихся в сектор Газа, чтобы выполнить требования США, которые пригрозили введением эмбарго на поставку оружия, если гуманитарный кризис в Газе не будет решен в ближайший месяц. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241019/netanyakhu-1978917407.html

https://ria.ru/20240804/izrail-1964009866.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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в мире, израиль, иран, сша, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, яхья синвар, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024