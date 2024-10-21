Рейтинг@Mail.ru
В Израиле не обсуждали ответный удар по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/izrail-1979113176.html
В Израиле не обсуждали ответный удар по Ирану, пишут СМИ
В Израиле не обсуждали ответный удар по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2024
В Израиле не обсуждали ответный удар по Ирану, пишут СМИ
Военно-политический кабинет министров Израиля в ходе последнего заседания, которое длилось более шести часов, не обсуждал ответный удар Израиля по Ирану, и,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:49
2024-10-21T13:49
в мире
израиль
иран
сша
хасан насрулла
биньямин нетаньяху
яхья синвар
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля в ходе последнего заседания, которое длилось более шести часов, не обсуждал ответный удар Израиля по Ирану, и, таким образом, не уполномочил премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта принять решение о времени проведения этой атаки, финальное одобрение может быть дано непосредственно перед атакой, сообщил израильский портал Ynet в понедельник. По данным портала, решение осуществить удар по Ирану может быть принято не в ходе предварительного заседания, а непосредственно перед самой атакой, как это было в случае с решением ликвидировать главу движения "Хезболлах" Хасана Насраллу или нанести удар по объектам хуситов в Йемене. "Одобрение не будет дано в ходе заранее организованного обсуждения, а будет сделано в последний момент - как это было в случае с нападением на хуситов или в случае одобрения операции о ликвидации Насраллы, которое было сделано по телефону", - отмечают авторы публикации.В ходе заседания министры обсуждали тему освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, решение гуманитарного кризиса в палестинском анклаве и ответные меры на запуск беспилотника по резиденции премьер-министра Израиля в Кейсарии. Министры считают, что достичь прогресса в соглашении по обмену заложников после ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара будет намного проще, отмечается, что Катар будет играть важную роль в переговорах по этому вопросу. Портал отмечает, что Израиль пытается увеличить количество грузовиков с гуманитарной помощью, направляющихся в сектор Газа, чтобы выполнить требования США, которые пригрозили введением эмбарго на поставку оружия, если гуманитарный кризис в Газе не будет решен в ближайший месяц. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241019/netanyakhu-1978917407.html
https://ria.ru/20240804/izrail-1964009866.html
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, яхья синвар, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Хасан Насрулла, Биньямин Нетаньяху, Яхья Синвар, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле не обсуждали ответный удар по Ирану, пишут СМИ

Ynet: Нетаньяху и Галант не обсуждали ответный удар Израиля по Ирану

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля в ходе последнего заседания, которое длилось более шести часов, не обсуждал ответный удар Израиля по Ирану, и, таким образом, не уполномочил премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта принять решение о времени проведения этой атаки, финальное одобрение может быть дано непосредственно перед атакой, сообщил израильский портал Ynet в понедельник.
По данным портала, решение осуществить удар по Ирану может быть принято не в ходе предварительного заседания, а непосредственно перед самой атакой, как это было в случае с решением ликвидировать главу движения "Хезболлах" Хасана Насраллу или нанести удар по объектам хуситов в Йемене.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Нетаньяху обвинил Иран в попытке его ликвидировать
19 октября, 20:25
"Одобрение не будет дано в ходе заранее организованного обсуждения, а будет сделано в последний момент - как это было в случае с нападением на хуситов или в случае одобрения операции о ликвидации Насраллы, которое было сделано по телефону", - отмечают авторы публикации.
В ходе заседания министры обсуждали тему освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, решение гуманитарного кризиса в палестинском анклаве и ответные меры на запуск беспилотника по резиденции премьер-министра Израиля в Кейсарии.
Министры считают, что достичь прогресса в соглашении по обмену заложников после ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара будет намного проще, отмечается, что Катар будет играть важную роль в переговорах по этому вопросу.
Портал отмечает, что Израиль пытается увеличить количество грузовиков с гуманитарной помощью, направляющихся в сектор Газа, чтобы выполнить требования США, которые пригрозили введением эмбарго на поставку оружия, если гуманитарный кризис в Газе не будет решен в ближайший месяц.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Израиль готов к сильному ответу на атаку Ирана, пишут СМИ
4 августа, 17:55
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00
 
В миреИзраильИранСШАХасан НасруллаБиньямин НетаньяхуЯхья СинварХАМАСХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала