https://ria.ru/20241021/izrail-1979043445.html

В Израиле ввели в эксплуатацию американские комплексы ПРО THAAD

В Израиле ввели в эксплуатацию американские комплексы ПРО THAAD - РИА Новости, 21.10.2024

В Израиле ввели в эксплуатацию американские комплексы ПРО THAAD

Американские комплексы противоракетной обороны THAAD, развернутые в Израиле для отражения возможной атаки Ирана баллистическими ракетами, в воскресенье были... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:57

2024-10-21T00:57

2024-10-21T00:57

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Американские комплексы противоракетной обороны THAAD, развернутые в Израиле для отражения возможной атаки Ирана баллистическими ракетами, в воскресенье были введены в эксплуатацию, сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на осведомленные источники. "Американская система перехвата баллистических ракет THAAD сегодня была введена в эксплуатацию в Израиле", - сообщила телерадиокомпания. По данным Kan, на минувшей неделе в Израиль прибыло более 20 военно-транспортных самолетов ВВС США, которые доставили компоненты систем THAAD, грузовики с пусковыми установками, радары, ракеты-перехватчики и прочее оборудование. Кроме того, в Израиль прибыли сотни американских военнослужащих, которые будут обслуживать противоракетные комплексы в кооперации с израильскими ВВС. В телерадиокомпании напомнили, что приказ развернуть THAAD в Израиле был отдан президентом США Джо Байденом с целью помочь своему ближневосточному союзнику отразить возможный ракетный удар Ирана, который, как ожидается, неминуемо последует в случае, если Израиль атакует иранские объекты в качестве ответа на нападение Тегерана 1 октября. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241005/izrail-1976514990.html

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

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в мире, космос - риа наука, израиль, иран, сша, джо байден, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024