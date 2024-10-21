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В Иваново арестовали женщину, потушившую Вечный огонь
В Иваново арестовали женщину, потушившую Вечный огонь - РИА Новости, 21.10.2024
В Иваново арестовали женщину, потушившую Вечный огонь
Жительница города Иваново потушила водой пламя Вечного огня на мемориале, возбуждено дело о публичном осквернении символов воинской славы России, женщина... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:18
2024-10-21T17:18
2024-10-21T17:28
происшествия
россия
иваново
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Жительница города Иваново потушила водой пламя Вечного огня на мемориале, возбуждено дело о публичном осквернении символов воинской славы России, женщина арестована, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале. "Следственными органами СУСК России по Ивановской области расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354. 1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России)", - сообщило СУСК. По версии следствия, утром 2 октября женщина потушила водой пламя "Вечного огня" мемориала "Памятник Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов". По уголовному делу, отмечает СУСК, назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Как отметило на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" УМВД по региону, полицейские установили подозреваемую, используя данные с камер видеонаблюдения. "Женщине 43 года, она не имеет места жительства, работы и злоупотребляет спиртным", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, иваново, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иваново, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иваново арестовали женщину, потушившую Вечный огонь
СК: жительница Иваново потушила водой пламя Вечного огня, ее арестовали