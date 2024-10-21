https://ria.ru/20241021/ivanishvili-1979211095.html

Иванишвили рассказал о требовании Запада развязать войну с Россией

Иванишвили рассказал о требовании Запада развязать войну с Россией - РИА Новости, 22.10.2024

Иванишвили рассказал о требовании Запада развязать войну с Россией

Запад предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, заявил основатель и почетный председатель правящей партии... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-21T22:22

2024-10-21T22:22

2024-10-22T01:33

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ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости. Запад предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди". "Когда с ним вел такой разговор высокопоставленный чиновник (западной. — Прим. ред.) страны, Ираклий спросил: "Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?" Ему сказали: "Наверное, три-четыре дня". Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?" Ему ответили: "Вас ведь три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесах. Мы вам поможем, будете воевать оттуда", — сказал политик.Он назвал такое отношение Запада к Грузии реальностью.Политик также напомнил, что от США и их союзников звучат заявления о недопустимости войны НАТО с Россией ни при каких обстоятельствах. "Поэтому нас оставили и оставили Украину, нас заставляли воевать и хотят еще раз заставить", — объяснил Иванишвили.О попытках Запада открыть против России второй фронт в Закавказье говорил на прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, США и их союзники планируют дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и обострить их отношения с Грузией.В Москве не раз выражали обеспокоенность попытками западных стран втянуть Закавказье в геополитическое противостояние. В МИД отмечали, что вмешательство внерегиональных сил в дела Закавказья, стремление вбить клин между государствами региона и их соседями может обернуться самыми негативными последствиями для региональной стабильности, безопасности и экономического развития.

https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, грузия, украина, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, нато