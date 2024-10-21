Иванишвили не ожидает беспорядков после выборов в Грузии
Основатель "Грузинской мечты": после выборов в Грузии не будет беспорядков
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкПредседатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
Председатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили уверен, что на второй день после парламентских выборов не будет беспорядков.
Оппозиционные СМИ страны сообщают, что "Грузинская мечта" планирует сфальсифицировать итоги выборов, а за этим могут последовать протесты оппозиции и оппозиционно настроенного населения, которые не признают выборы легитимными. Представители правящих властей неоднократно заявляли, что члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" готовят провокации к осенним выборам, но грузинские правоохранительные службы не допустят беспорядков.
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"Ничего не произойдет, второй день (после выборов - ред.) будет очень спокойным. Второй день не является решающим, каждый день, каждая неделя, каждый месяц, пока война (на Украине - ред.) не завершится будет решающим и важным",- заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди".
Он добавил, что геополитически ситуация все еще будет напряженная из-за украинского конфликта.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.