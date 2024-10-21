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Иванишвили не ожидает беспорядков после выборов в Грузии - РИА Новости, 21.10.2024
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21:10 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/ivanishvili-1979202243.html
Иванишвили не ожидает беспорядков после выборов в Грузии
Иванишвили не ожидает беспорядков после выборов в Грузии - РИА Новости, 21.10.2024
Иванишвили не ожидает беспорядков после выборов в Грузии
Основатель и почетный председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили уверен, что на второй день после парламентских выборов не... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:10
2024-10-21T21:10
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили уверен, что на второй день после парламентских выборов не будет беспорядков. Оппозиционные СМИ страны сообщают, что "Грузинская мечта" планирует сфальсифицировать итоги выборов, а за этим могут последовать протесты оппозиции и оппозиционно настроенного населения, которые не признают выборы легитимными. Представители правящих властей неоднократно заявляли, что члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" готовят провокации к осенним выборам, но грузинские правоохранительные службы не допустят беспорядков. "Ничего не произойдет, второй день (после выборов - ред.) будет очень спокойным. Второй день не является решающим, каждый день, каждая неделя, каждый месяц, пока война (на Украине - ред.) не завершится будет решающим и важным",- заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди". Он добавил, что геополитически ситуация все еще будет напряженная из-за украинского конфликта. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
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в мире, грузия, украина, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Украина, Бидзина Иванишвили, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Иванишвили не ожидает беспорядков после выборов в Грузии

Основатель "Грузинской мечты": после выборов в Грузии не будет беспорядков

© Sputnik / Александр Имедашвили  | Перейти в медиабанкПредседатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Председатель и основатель правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Председатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили уверен, что на второй день после парламентских выборов не будет беспорядков.
Оппозиционные СМИ страны сообщают, что "Грузинская мечта" планирует сфальсифицировать итоги выборов, а за этим могут последовать протесты оппозиции и оппозиционно настроенного населения, которые не признают выборы легитимными. Представители правящих властей неоднократно заявляли, что члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" готовят провокации к осенним выборам, но грузинские правоохранительные службы не допустят беспорядков.
«
"Ничего не произойдет, второй день (после выборов - ред.) будет очень спокойным. Второй день не является решающим, каждый день, каждая неделя, каждый месяц, пока война (на Украине - ред.) не завершится будет решающим и важным",- заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди".
Он добавил, что геополитически ситуация все еще будет напряженная из-за украинского конфликта.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
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В миреГрузияУкраинаБидзина ИванишвилиМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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