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Иванишвили не ожидает беспорядков после выборов в Грузии

Иванишвили не ожидает беспорядков после выборов в Грузии - РИА Новости, 21.10.2024

Иванишвили не ожидает беспорядков после выборов в Грузии

Основатель и почетный председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили уверен, что на второй день после парламентских выборов не... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:10

2024-10-21T21:10

2024-10-21T21:10

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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили уверен, что на второй день после парламентских выборов не будет беспорядков. Оппозиционные СМИ страны сообщают, что "Грузинская мечта" планирует сфальсифицировать итоги выборов, а за этим могут последовать протесты оппозиции и оппозиционно настроенного населения, которые не признают выборы легитимными. Представители правящих властей неоднократно заявляли, что члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" готовят провокации к осенним выборам, но грузинские правоохранительные службы не допустят беспорядков. "Ничего не произойдет, второй день (после выборов - ред.) будет очень спокойным. Второй день не является решающим, каждый день, каждая неделя, каждый месяц, пока война (на Украине - ред.) не завершится будет решающим и важным",- заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди". Он добавил, что геополитически ситуация все еще будет напряженная из-за украинского конфликта. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

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Наталья Макарова

в мире, грузия, украина, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение