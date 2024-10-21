https://ria.ru/20241021/italiya-1979192610.html

СМИ: в Италии раскрыли банду, перевозившую нелегалов из Ближнего Востока

СМИ: в Италии раскрыли банду, перевозившую нелегалов из Ближнего Востока - РИА Новости, 21.10.2024

СМИ: в Италии раскрыли банду, перевозившую нелегалов из Ближнего Востока

Финансовая гвардия Италия раскрыла группировку из граждан Афганистана, Пакистана и Ирака, перевозивших нелегалов из стран Ближнего Востока в Италию и далее во... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T20:04

2024-10-21T20:04

2024-10-21T20:04

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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Финансовая гвардия Италия раскрыла группировку из граждан Афганистана, Пакистана и Ирака, перевозивших нелегалов из стран Ближнего Востока в Италию и далее во Францию: в телефонных переговоров они называли свою клиентуру "овцами" и "голубями", говорится в сообщении газеты Corriere della Sera и в коммюнике силового ведомства. "Расследование позволило собрать серьезные улики, касающиеся преступной организации, базирующейся в Турции и Ираке, с филиалами в Италии, Франции и Греции. Она занималась морскими перевозками нелегальных мигрантов, прибывающих в основном с Ближнего Востока и других стран Азии (Ирак, Иран, Курдистан, Афганистан, Пакистан, Сирия, Ливан) и стремящихся добраться до побережья Калабрии", - говорится в сообщении. В рамках прошедшей в понедельник операции арестованы 13 человек, проживающих в провинциях по всей Италии. Для клиентов, желающих переправиться севернее Европы, организация предлагала услуги размещения и покупки билетов на поезда и автобуса до границы с Францией, где переправляли на французскую территорию при помощи посредников-проводников. Как пишет Corriere, стоимость подобной поездки в Европу от берегов Турции составляла 7-10 тысяч евро. Дополнительная наценка бралась за расходы на транспорт и пересечение французской границы. В перехваченных телефонных переговорах перевозчики нарекали мигрантов "овцами" и "голубями", что должно свидетельствовать о пренебрежительном отношении к своим клиентам. Приветствуя операцию Фингвардии, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что абсолютным приоритетом правительства "является борьба с теми, кто эксплуатирует законное желание людей найти более благоприятные условия жизни ради увеличения своей прибыли. "Правительство полно решимости разрушить эти преступные сети и искоренить незаконную торговлю людьми, которая подогревает интересы работорговцев третьего тысячелетия", - приводит ее слова пресс-служба правительства.

https://ria.ru/20240906/britanija-1971143676.html

https://ria.ru/20241012/migranty-1977730412.html

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в мире, италия, ирак, франция, джорджа мелони