СМИ: в Италии раскрыли банду, перевозившую нелегалов из Ближнего Востока
Corriere della Sera: в Италии раскрыли банду, перевозившую нелегальных мигрантов
© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы. Архивное фото
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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Финансовая гвардия Италия раскрыла группировку из граждан Афганистана, Пакистана и Ирака, перевозивших нелегалов из стран Ближнего Востока в Италию и далее во Францию: в телефонных переговоров они называли свою клиентуру "овцами" и "голубями", говорится в сообщении газеты Corriere della Sera и в коммюнике силового ведомства.
"Расследование позволило собрать серьезные улики, касающиеся преступной организации, базирующейся в Турции и Ираке, с филиалами в Италии, Франции и Греции. Она занималась морскими перевозками нелегальных мигрантов, прибывающих в основном с Ближнего Востока и других стран Азии (Ирак, Иран, Курдистан, Афганистан, Пакистан, Сирия, Ливан) и стремящихся добраться до побережья Калабрии", - говорится в сообщении.
В рамках прошедшей в понедельник операции арестованы 13 человек, проживающих в провинциях по всей Италии. Для клиентов, желающих переправиться севернее Европы, организация предлагала услуги размещения и покупки билетов на поезда и автобуса до границы с Францией, где переправляли на французскую территорию при помощи посредников-проводников.
Как пишет Corriere, стоимость подобной поездки в Европу от берегов Турции составляла 7-10 тысяч евро. Дополнительная наценка бралась за расходы на транспорт и пересечение французской границы. В перехваченных телефонных переговорах перевозчики нарекали мигрантов "овцами" и "голубями", что должно свидетельствовать о пренебрежительном отношении к своим клиентам.
Приветствуя операцию Фингвардии, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что абсолютным приоритетом правительства "является борьба с теми, кто эксплуатирует законное желание людей найти более благоприятные условия жизни ради увеличения своей прибыли.
"Правительство полно решимости разрушить эти преступные сети и искоренить незаконную торговлю людьми, которая подогревает интересы работорговцев третьего тысячелетия", - приводит ее слова пресс-служба правительства.
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